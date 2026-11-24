La casa del dicho popular "en Calatañazor perdió Almanzor el tambor"

El lago español que cambia por completo en otoño y ofrece uno de los paisajes más sorprendentes de la Península

Compartir







Cuarenta y cinco habitantes, novecientos noventa metros de altitud sobre un promontorio rocoso, murallas medievales, chimeneas cónicas de piedra oscura sobre los tejados y un sabinar milenario extendiéndose por la vega del río Milanos hasta perderse en el horizonte. Calatañazor es probablemente el pueblo español más literal en el sentido de "detenido en el tiempo".

Situado en el centro de la provincia de Soria, a 33 kilómetros de la capital y a 210 kilómetros de Madrid por la A-1 y la N-110, conserva intacto el trazado urbano medieval, la arquitectura popular castellana de los siglos XIII a XV y una atmósfera que muy pocos enclaves peninsulares mantienen sin retoques turísticos. Y hay una franja del año en que ese carácter se amplifica hasta lo cinematográfico, cuando las nieblas frías del otoño soriano suben desde el valle y envuelven las murallas, el castillo en ruinas y las sabinas retorcidas, el pueblo desaparece del mapa contemporáneo. Los primeros amaneceres de octubre y noviembre son la ventana ideal para asistir al fenómeno.

PUEDE INTERESARTE El rincón de España donde el agua caliente sale de la tierra y puedes bañarte al aire libre mientras hace frío

El pueblo y sus chimeneas cónicas

Las calles empedradas con canto rodado ascienden desde la ermita románica de la Soledad hasta la Plaza Mayor, donde el edificio del ayuntamiento comparte espacio con un rollo de justicia del siglo XV donde antaño se ejecutaban las sentencias públicas. Las casas conservan los muros de piedra, los entramados de madera de sabina y los rellenos de barro y adobe originales, junto con aleros pronunciados que protegían las fachadas de la lluvia y el hielo.

El elemento visual más reconocible del pueblo son las chimeneas cónicas o pinariegas, que son cilindros de piedra de dos o tres metros de altura que sobresalen de los tejados y que servían para evacuar el humo de las cocinas familiares, único punto caliente de unas viviendas expuestas al frío severo del invierno soriano. Al final del pueblo se levanta el castillo, con su Torre del Homenaje conservada y las vistas más amplias sobre la vega y el sabinar circundante.

PUEDE INTERESARTE En España existe un lugar donde se puede escuchar la berrea del ciervo en plena naturaleza

La leyenda de Almanzor y el tambor perdido

El dicho popular "en Calatañazor perdió Almanzor el tambor" ha llegado hasta hoy sin que la historia oficial pueda respaldarlo. La expresión hace referencia a una batalla del año 1002 en la que las tropas cristianas habrían derrotado al caudillo musulmán, hasta entonces invicto, cuya muerte se produciría poco después como consecuencia de la humillación sufrida en el propio combate.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los estudios historiográficos recientes coinciden en atribuir el relato a la propaganda cristiana del siglo XIII, cuando el cronista Lucas de Tuy incorporó a su crónica una serie de incoherencias evidentes (identificaba al rey rival como Vermudo II cuando este apenas tenía ocho años). La batalla, en rigor, no existió. Almanzor sí murió aquel 1002, pero en Medinaceli, donde fue enterrado. La leyenda quedó grabada en el imaginario colectivo con tanta fuerza que hoy sigue siendo la primera imagen que Calatañazor evoca en cualquier español. Una estatua con el busto del caudillo en el interior del pueblo recuerda al visitante el episodio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El sabinar más viejo de Europa

A pocos kilómetros del casco urbano se extiende el Sabinar de Calatañazor, integrado en el Parque Natural del Sabinar y declarado Reserva Natural por la Junta de Castilla y León. Alberga la mayor concentración de sabinas albares de la Península Ibérica, con ejemplares que alcanzan los 20 metros de altura y edades verificadas que superan en algunos casos los 2.000 años.

La sabina es una especie de crecimiento extremadamente lento adaptada al clima duro de la meseta interior, y su forma retorcida, oscura y aparentemente irregular contribuye al aspecto casi mítico del bosque. En otoño, cuando las nieblas suben desde los valles cercanos hacia el sabinar, el resultado es un paisaje de troncos milenarios emergiendo entre jirones de vapor blanco que la luz del amanecer atraviesa en oblicuo. Águila real, zorro y corzo son las especies emblemáticas del entorno.

Qué más visitar

La Fuentona de Muriel, a menos de diez minutos en coche, es un manantial de aguas cristalinas que brota de una cueva subterránea situada en un paraje protegido. Está catalogada como Monumento Natural y ofrece una ruta corta y accesible. El Burgo de Osma, a treinta minutos, aporta el patrimonio urbano gótico con su catedral y sus casas señoriales. Santo Domingo de Silos y las Lagunas de Neila, a una hora en coche, completan el círculo de escapadas naturales y culturales que giran alrededor del sur de la comarca del Duero soriano.

En el propio pueblo, dos alojamientos con nombre significativo permiten dormir dentro del propio conjunto histórico: El Mirador de Almanzor, caserón del siglo XV con ambientación bereber, y el Hotel Rural Calatañazor, con decoración de inspiración mozárabe. La reserva conviene tramitarla con antelación durante los fines de semana de octubre y noviembre.