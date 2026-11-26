15 pueblos medievales, con 20 bodegas, que huelen a mosto durante seis semanas al año

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Once mil quinientas hectáreas de viñedo que en octubre pasan del verde vibrante al ocre encendido, quince pueblos medievales que huelen a mosto durante seis semanas, más de una veintena de bodegas centenarias combinadas con obras arquitectónicas de firma mundial. La Rioja Alavesa concentra en un rectángulo de apenas 300 kilómetros cuadrados, encajado entre la Sierra de Toloño y el río Ebro, la propuesta enoturística más completa del norte peninsular.

Los meses de septiembre y octubre son su franja alta natural. La vendimia tradicional comienza a finales del noveno mes y se prolonga durante todo el décimo, con el paisaje transformándose semana a semana: al principio, las hileras cargadas de racimos oscuros junto a los tractores y las cuadrillas; después, las cepas ya vacías que empiezan a virar del verde intenso al amarillo dorado, al naranja terroso, al rojizo cobrizo y al marrón oscuro, hasta que las primeras heladas de noviembre desnudan la vid por completo.

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Capital medieval sobre un laberinto subterráneo

La capital de la comarca es Laguardia, un pueblo amurallado de origen medieval declarado uno de Los Pueblos Más Bonitos de España, con casco histórico peatonal, callejuelas empedradas, plaza mayor con soportales y torres visibles desde la mayor parte del valle.

Lo que casi nadie sabe hasta que llega es que el subsuelo esconde más de 300 calados, que son cuevas excavadas bajo las casas entre los siglos XIII y XV para elaborar y conservar el vino, que hoy siguen operativos y son visitables en muchos casos. La Casa Primicia, del siglo XI, es el edificio más antiguo del casco y el primer lugar documentado en el que se elaboró vino en la Rioja Alavesa. En el siglo XV la iglesia lo utilizó para cobrar los diezmos, primicias, de donde procede el nombre actual del establecimiento.

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En las afueras del casco urbano, la Bodega Ysios exhibe la firma de Santiago Calatrava con su tejado ondulado que imita el perfil de la Sierra de Cantabria y ofrece visitas guiadas con cata de una carta amplia de referencias. La Ermita del Santo Cristo, situada en un pequeño alto, ofrece una de las mejores panorámicas del valle del Ebro y del propio mar de viñedos que se extiende hacia el sur.

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Elciego, Frank Gehry y el imperio de los Riscal

A ocho kilómetros al oeste, Elciego acoge una de las estampas más reproducidas de la arquitectura enoturística mundial: el edificio de la Ciudad del Vino Marqués de Riscal firmado por Frank Gehry en 2006. Las láminas onduladas de titanio en tonos rosa, plata y oro emergen entre los viñedos como una escultura industrial y albergan un hotel de lujo, un centro de visitantes, restaurantes y las salas de barrica. La bodega original de Marqués de Riscal, adyacente al edificio contemporáneo, se fundó en 1858 y es una de las tres decanas de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

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El propio pueblo de Elciego, ajeno a la modernidad titánica de su vecino más famoso, conserva las torres de la iglesia de San Andrés, casas señoriales con escudos y una red de calles empedradas empinadas que descienden hasta el propio río Ebro.

Pueblos, bodegas y rutas menos conocidas

Junto a estas dos localidades, la comarca ofrece un catálogo de núcleos rurales que merecen visita propia. Labastida, con caso histórico declarado, mantiene la mayor concentración de bodegas familiares tradicionales. Villabuena de Álava, el pueblo con mayor densidad de bodegas por habitante de toda España, alterna casas de piedra con edificios contemporáneos como el Hotel Viura, cuyos volúmenes cúbicos apilados a la manera de cajas de vino ganaron premios de diseño internacional. Samaniego alberga bodegas familiares como La Molinera Etxea. Lapuebla de Labarca conserva la costumbre de cruzar el Ebro en barca desde el propio pueblo para acceder a bodegas menos concurridas del otro lado.

Las Bodegas Baigorri, Valdemar, Luis Cañas, Valdelana y Lozano completan el catálogo de visitas populares, con propuestas específicas para la temporada: vendimia infantil en Lozano, vendimia con cata en Luis Cañas, escapada enológica con menú degustación en Baigorri, comidas con invitados en Valdemar. La web oficial visitriojaalavesa.com programa además "Paseos por Rioja Alavesa", rutas guiadas circulares gratuitas por los distintos municipios con salidas mensuales durante el otoño y el invierno.