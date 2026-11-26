Puri Ruiz 26 NOV 2026 - 20:00h.

Aunque nació en Bilbao, las verdaderas raíces de Abascal se encuentran en un municipio alavés conectado con la capital de Euskadi mediante el cercanías

Abascal advierte que el resultado de las elecciones del próximo 29 de noviembre "se aceptará si no hay trampas"

Compartir







Las últimas semana hasta las elecciones del 29 de noviembre se convierten en un 'tour de force' en el que cada candidato trata de dar lo mejor de sí mismo para alcanzar un puesto dentro del Ejecutivo. En el caso del líder de Vox, que tras haber pasado por Cornellà de Llobregat ha visitado por las Canarias. Zamora, Asturias, Salamanca o Segovia en los últimos días. Aún no hay agenda del político sobre si habrá un mitin de Santiago Abascal en la tierra que lo vio nacer y donde se encuentran sus orígenes: Euskadi. Así son los lugares que recorrió en su infancia y primera juventud.

Un municipio alavés en el que su familia tenía un negocio de ropa

“Me nacieron en Bilbao, pero yo nací en Amurrio”. Con esta peculiar frase trataba Abascal de explicar que, aunque nació en la capital vizcaína hace 50 años, en realidad todo su mundo estaba en este municipio de más de 10.000 habitantes. “Mi infancia olía a cajas de cartón, plástico y ropa”. Y es que los Abascal levantaron un negocio de ropa que sigue actualmente en pie y que ofrece ropa de mujer y accesorios, muchos de ellos con simbología católica.

Viendo el perfil de Amurrio y sus alrededores (un valle fluvial encajado entre montañas), es razonable pensar que el gusto del líder de Vox por pasear naciera allí. “Detesto correr porque cansa”, explicaba en una entrevista que le dio tiempo atrás al ya desaparecido Fernando Sánchez Dragó. En su caso, pasear por el monte le gusta más que el ‘running’. Dar una caminata y ver el Salto del Nervión, la cascada de salto libre más alta de la península, en el cañón de Delika, es un verdadero espectáculo.

PUEDE INTERESARTE La formación académica de Santiago Abascal y cuánto cobra: los estudios y el sueldo del líder de Vox

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero, además del verdor de sus paisajes, Amurrio destaca por muchas otras cosas. A menos de una hora de Bilbao, este municipio cuenta con un patrimonio histórico-artístico notable. Es de obligada visita la iglesia de Santa María, construida en el siglo XII, pero de la que más de la mitad se levantó de nuevo en el XVI. Las ermitas de San Antón y San Roque se encuentran rodeadas de espacios verdes ideales para hacer un plan al aire libre con la familia. La casa-torre Ugarte, del siglo XVIII, se ha convertido hoy en la casa de la cultura de Amurrio, tiene un precioso alero de madera artesanal que merece la pena ver; el palacio de Cejudo, construido en el siglo XVI y hoy en un estado de abandono, sigue siendo un edificio impresionante.

Otros puntos destacables son el museo al aire libre Aresketamendi, dedicado a la interpretación de las energías renovables y a la importancia que tienen en la actualidad mediante distintos inventos que asombran a niños y adultos. Las casas de indianos, muy habituales en el norte del país, también tienen aquí diversos ejemplares. Por último, Amurrio constituye también un importante núcleo industrial, principalmente dedicado al sector siderometalúrgico.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Llodio y Bilbao, los lugares que formaron a Abascal de joven

Si Amurrio es el lugar en el que el líder de Vox creció, no podemos olvidar dos lugares en Euskadi que forman parte de su primera juventud. Por una parte, Bilbao, ya que estudió Sociología en la Universidad de Deusto; por otra, Llodio, en Álava, el lugar en el que, a los 23 años, inició su carrera como concejal dentro del PP. En una visita rápida a Bilbao no podemos dejar de lado su casco viejo, donde visitar también la Catedral de Santiago, del siglo XIV. Además, merecen la pena el teatro Arriaga, de estilo neobarroco; el mercado de La Ribera, de estilo art déco y, tras un largo paseo por la ría, admirar sus puentes, acercarse al Guggenheim y al museo de Bellas Artes.

En Llodio, el municipio en el que Abascal dio sus primeros pasos dentro de la política, no hay que perderse el puente de Anunzibai, con sus famosos leones custodiándolo, además de la iglesia de San Pedro de Lamuza y el parque del mismo nombre, con una impresionante variedad de árboles centenarios, además del santuario de Santa María del Yermo, del siglo XV.