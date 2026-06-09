Celia Molina 09 JUN 2026 - 08:00h.

Conocemos más a fondo a los dos hermanos de Robert Prevost, cuyas ideas políticas chocan frontalmente con las del papa

La inesperada amiga en común que tienen el papa León XIV e Isa Pantoja: Prevost convivió con ella en una casa en Perú

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La visita del Papa León XIV a nuestro país ha causado una verdadera fascinación por su figura. Además de haberse consolidado como un pontífice conciliador, defensor absoluto de la "dignidad humana" y preocupado por la inmigración, el estadounidense Robert Prevost también llama mucho la atención por su impresionante expediente académico, su dominio de los idiomas y su origen multicultural.

Quienes se hayan preguntado por qué, habiendo nacido en el corazón de Chicago, habla tan bien el español, la razón está en la ascendencia española de su madre, Mildred Agnes Martínez, cuyos padres - los abuelos del papa - procedían, según los análisis genealógicos, de dos tipos de linajes: uno gallego y uno andaluz. El perfeccionamiento de nuestra lengua le llegó cuando Prevost se mudó a Perú para trabajar allí como misionero, conociendo no solo la lengua, sino la realidad más profunda de este país.

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"Nuestros padres nos educaron para ser buenas personas"

Cuando fue elegido como el sucesor de Francisco, trascendió el origen multicultural del nuevo papa, aunque su padre y su madre también nacieran en Illinois, como él. Sin embargo, en España, no se ha hablado tanto de sus dos desconocidos hermanos mayores, Louis Martin y John Joseph Prevost, con quienes siempre ha mantenido una buena relación, a pesar de sus diferencias ideológicas.

"Mi padre era conservador, mi madre no tanto. Así que los tres hermanos intentamos encontrar un equilibrio entre ambos. Eran católicos, muy religiosos. Recibimos educación religiosa, fuimos a escuelas católicas. Nos educaron para ser buenas personas, obedecer las leyes, seguir las enseñanzas de la Iglesia y ser buenos seres humanos, como lo fueron ellos. Los imitamos y la gente lo ha notado. Éramos una familia muy unida, los cinco, y la gente aún lo comenta", dijo, precisamente, Louis Martin, el hermano mayor, en una entrevista posterior al nombramiento papal de "Rob".

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Él es quien se aleja más de la visión del mundo del papa León, pues se ha declarado públicamente simpatizante del movimiento MAGA (Make America Great Again), una corriente política, social y cultural de extrema derecha que orbita en torno al presidente Donald Trump. Durante su primer año de papado, su defensa de los derechos de los migrantes, así como su postura contraria a las guerras de Irán o la intervención militar en Venezuela, han hecho chocar al pontífice contra las radicales ideas MAGA.

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"Es difícil que mi hermano comparta mis ideas migratorias"

"En Estados Unidos, soy afín al grupo MAGA del partido de Donald Trump. Soy políticamente muy conservador. Como papa es difícil que él comparta, por ejemplo, mis ideas sobre política migratoria. En eso tenemos opiniones diferentes", dijo también Louis cuando le preguntaron sobre la relación con su hermano. Una diferencia de pensamiento que se ha ratificado también en nuestro Congreso de los Diputados, donde Prevost ha defendido los derechos de los inmigrantes frente a partidos en contra, como VOX.

En cuanto a su otro hermano, John, un exdirector de escuela católica jubilado, éste siempre se ha mantenido más discreto con respecto a sus ideas políticas. En las entrevistas que ha dado en América durante estos últimos meses, ha preferido hablar de cómo fue la infancia con sus hermanos: "Era lo habitual: ir a la escuela, volver a casa, hacer la tarea, salir a jugar, volver, estudiar, irse a dormir y luego repetir todo eso”, ha declarado más de una vez, además de asegurar que Louis y él siempre supieron que Robert tuvo "vocación de sacerdote".

También contó una escalofriante anécdota, según la cual, una vecina de su barrio de Chicago predijo que Rob sería el primer papa estadounidense: "Cuando estaba quizá en primer o segundo grado, una de las mamás de la casa de enfrente nos dijo, mientras jugábamos afuera: "¿Saben? Él va a ser el primer papa estadounidense", vaticinó la mujer, como, finalmente, así ha sido.