El caso Alves ha sido uno de los más mediáticos en España. La primera sentencia ya reflejaba inconsistencias en la declaración de la mujer cuando se refería a los momentos previos a la violación que denunciaba. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no entiende por qué la Audiencia condenó a Alves si ya apreciaban contradicciones en la acusación. Esas contradicciones tienen que ver con unas imágenes que les ofrecemos en informativos Telecinco. Son los momentos previos al encuentro sexual. La mujer dijo que eran momentos de incomodidad, pero en las cámaras de seguridad no se aprecia ese comportamiento.

Lo que no se ve es lo que ocurre después, dentro del baño del reservado. La mujer mantiene que fue violada allí y el futbolista asegura que fue un encuentro consentido. En la primera sentencia a la Audiencia Provincial vio lagunas en el testimonio de la mujer sobre lo que ocurrió antes de entrar al baño, pero sí le creyó acerca de lo que ocurrió dentro del baño. Ahora, por unanimidad, el TJSC absuelve a Alves . Cree que no hay suficientes pruebas como para poner en juicio la presunción de inocencia del futbolista. La abogada de la mujer ya ha anunciado que recurrirá.

Alves no ha querido hablar este viernes . Ha llegado a su casa absuelto de violación porque el TSJC dice que el testimonio de la víctima no es fiable y esa era la única prueba de la ausencia de consentimiento. "Tenemos una resolución que que es justa, valiente y el señor Alves es inocente ", ha señalado Inés Guardiola, la abogada del exfutbolista del Barça, el FC Sevilla o la Juventus.

¿Por qué dice el TSJ que no es fiable? En parte, por las citadas imágenes de lo que ocurría antes de entrar en el baño de la discoteca Sutton. La jueza que condenó a Alves dijo que la víctima había podido faltar a la verdad por razones de necesidad. No vio acoso y en la entrada al baño no la vio presionada. Por el ADN, tampoco quedó probada la felación forzada. "Evaluar lo que la víctima hacía antes de ser agredida o no, no forma parte del debate", ha indicado David Sáez, abogado de la denunciante. "Evidentemente, la clienta está muy decepcionada, triste. Ha sentido como si volviera al cuarto de baño donde se produjeron los hechos", ha precisado Ester García, la otra letrada de la joven.