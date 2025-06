Los familiares de Juan Herrera y Angelita Silva de Souza, la pareja que desapareció en aguas de Mallorca, pide ayuda en un comunicado

La desaparición de la pareja el pasado sábado, cuando no regresaron a puerto, ha generado gran preocupación

Los familiares de Juan Herrera y Angelita Silva de Souza, la pareja que desapareció el pasado sábado tras salir a navegar por la costa de Calvià, en aguas de Andratx, han difundido este martes un comunicado en el que piden ayuda para localizar a los dos desaparecidos.

En el comunicado, publicado en redes sociales, los familiares muestran su confianza en que ambos puedan estar con vida en alguna zona rocosa o cala de difícil acceso. "Juan Herrera, expolicía local de Calvià, es un pescador con amplia experiencia en navegación, mientras que Angelita es una excelente nadadora", han precisado en el texto.

El hijo de Angelita encontró la embarcación de la pareja

Las familias de Juan y Angelita piden a los navegantes prestar mucha atención entre la zona de sa Dragonera y El Toro, ya que la pareja podría ser localizada en esta zona. Partieron el sábado por la mañana desde Port Adriano a bordo de una Sea Ray 270 Sundancer llamada Zaragall (una lancha motora tipo barco de siete metros propiedad de Juan) y no regresaron por la tarde, por lo que presentaron denuncia.

El hijo de Angelita, al día siguiente, alquiló una embarcación y encontró la Zaragall a la deriva, a una milla de la isla de sa Dragonera. Tal y como precisan los familiares, no había nadie a bordo y no había señales de violencia. En el interior del barco se encontraban todas las pertenencias personales, sin signos de robo o violencia, pero no se encontraba fondeado, lo que lleva a pensar que fue arrastrado por las corrientes o que hubo una emergencia. Los datos recopilados permitirían descartar la hipótesis de que sufrieran un robo.

La principal hipótesis es que los cuerpos podrían estar en al agua

Los investigadores trabajan en la hipótesis de que los cuerpos pudieran estar en al agua. Salvamento Marítimo colabora con Guardia Civil con el helicóptero Helimar 222, la Salvamar Libertas con base en Puerto Portals y el remolcador Marta Mata. Por parte del Instituto Armado, hay desplegados agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Marítimo. La búsqueda, de momento, se centra en la zona en la que apareció la embarcación a la deriva y se peinan las áreas de Calvià, Andratx y Sant Elm, aunque con la posibilidad de ir ampliando el radio, indican fuentes como 'Última Hora'.

Juan Herrera, ciudadano español de 67 años, era subinspector de la Policía Local de Calvià y se jubiló hace dos años. Se había comprado la lancha Zaragall hace años, pero su familia asegura que toda su vida ha sido muy aficionado al mar y que ha tenido varios barcos, además de ser considerado un navegante experto. Angelita, ciudadana brasileña de 57 años, propietaria de un comercio en Santa Ponça, es una excelente nadadora. Todos sus familiares esperan novedades respecto a su paradero.