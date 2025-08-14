Han sido auxiliados por el convoy organizado para evacuar a los vecinos tras el incendio declarado en Jarilla

Última hora de los incendios | El fuego mantiene cerradas una docena de carreteras y suspendido el AVE a Galicia en pleno puente

La oleada de incendios continúa causando estragos en múltiples puntos de España. En Cabezabellosa, Cáceres, hasta 19 personas han tenido que ser rescatadas por el convoy organizado para evacuar a los vecinos después de quedarse atrapados por el fuego. Impulsadas por el viento, las llamas, que inicialmente activaban las alertas en Jarilla, han avanzado hasta dirigirse igualmente a este municipio, donde sus habitantes pronto recibían un aviso en sus móviles instándoles a permanecer confinados y no poner en riesgo sus vidas.

Con las llamas cercando al lugar, algunos vecinos de Cabezabellosa se vieron sorprendidos por la rapidez con que se extendió el fuego, atrapados y cercados por unas llamas que exigieron la intervención de los efectivos desplegados en la zona para auxiliarles, tal como anunciaba en las redes sociales la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, haciéndose eco del rescate de las 19 personas puestas a salvo.

“Muchísimas gracias por atender a nuestro llamamiento y por vuestra compresión. Muy agradecida al dispositivo que lo ha hecho posible, así como a los medios de comunicación que están informando de la situación”, expresaba la dirigente del PP a través de ‘X’.

El incendio en Jarilla y Cabezabellosa

Ante la situación provocada por el incendio en Jarilla y Cabezabellosa, la Junta de Extremadura abrió una vía de evacuación para los habitantes que se encontraban en el área y después de que algunos vecinos hiciesen caso omiso de las órdenes de evacuación por el incendio declarado este martes en la zona.

A ese respecto, algunos han señalado que se quedaron para ayudar, pero las autoridades insisten en la importancia de no poner en riesgo sus vidas y dejar a los profesionales actuar.

La propia jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, informó a través de las redes sociales del establecimiento de un dispositivo de evacuación, compuesto por miembros de la Guardia Civil, Protección Civil, ambulancia de Soporte Vital Básico, un transporte adaptado de 9 plazas y un vehículo de intervención rápida (VIR) 4x4.