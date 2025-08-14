El incendio de Zamora se convierte en el más extenso de la historia de España

Zamora sufre el mayor incendio de la historia del país, con 38.000 hectáreas quemadas y una alerta creciente sobre la prevención

Detienen a un hombre por haber provocado un incendio que arrasó 3.000 hectáreas en Zamora

Compartir







En ocasiones, las cifras de hectáreas quemadas resultan difíciles de imaginar. Sin embargo, el incendio que asola la provincia de Zamora ofrece una comparación devastadora, la superficie calcinada supera la extensión de la ciudad de Almería y es similar a la de Cáceres, muy por encima incluso de la propia capital zamorana.

Según los datos disponibles, el perímetro del fuego alcanza ya las 37.000 hectáreas, lo que lo convierte en el incendio más extenso registrado en la historia de España. A vista de dron, la imagen es desoladora, campos devastados y pueblos amenazados, como Abejera, donde las llamas estuvieron a punto de arrasar el núcleo urbano.

Las autoridades advierten de que, una vez controlado, será necesaria una inspección minuciosa para determinar si alguna zona ha logrado salvarse del fuego, aunque las primeras observaciones auguran un balance muy negativo. El incendio que afecta a Zamora y León ya es uno de los mayores jamás registrados en el país, con 38.000 hectáreas afectadas.

La ONU alerta de que este tipo de incendios irá en aumento

Este episodio es un reflejo de una tendencia preocupante. La ONU alerta de que este tipo de incendios se incrementará de forma notable de aquí a 2050, con un aumento previsto del 50% hacia finales de siglo. Los datos de este año son ya alarmantes, se han duplicado los incendios semanales respecto a la media de las dos últimas décadas, y el fuego empieza a golpear con más fuerza a zonas cercanas a centros urbanos.

Expertos señalan que parte del problema radica en un planeamiento urbanístico que no ha considerado ni el riesgo de incendios forestales ni el impacto del cambio climático. Más de la mitad de España es territorio forestal, pero el abandono del campo ha permitido la acumulación de vegetación que antes se aprovechaba para leña, construcción o pasto para el ganado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La única solución, insisten, pasa por invertir en prevención. Este 2025, la superficie quemada ya es un 40% superior a la media de los últimos veinte años. Solo en la jornada de ayer, Castilla y León registró un centenar de focos simultáneos, una situación que pone de manifiesto la urgencia de reforzar recursos y estrategias frente a un problema que, todo apunta, será cada vez más habitual.