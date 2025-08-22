Los operarios de las madereras aseguran que muchas de las vías que han usado los bomberos y los efectivos para extinguir los incendios, las han hecho ellos

Última hora de los incendios en España | Pedro Sánchez defiende a la directora de Protección Civil, "siempre al pie del cañón"

Compartir







La situación sobre cómo proteger los montes y el mundo rural en España sigue rondando en el ambiente, mientras todavía el fuego arde Galicia y en otras partes humean. Las empresas madereras reivindican su trabajo que ayuda a evitar los megaincendios forestales, como los que han ocurrido este verano.

Los especialistas consideran que hay que tomar nuevas medidas, proporcionada a la nueva situación climática que vivimos y revisar los planes de prevención. Así como, también es importante un buen trabajo de limpieza en los montes y para ello es fundamental el trabajo que hacen durante todo el año las empresas madereras.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez anuncia una comisión interministerial de cambio climático para allanar el camino al pacto de Estado

Estas se encargan de localizar en el monte los árboles señalados previamente por los guardias forestales y talarlos. No se trata de cortar por cortar, sino de detectar los árboles "secos o enfermos", que podrían convertirse en pasto fácil de las llamas, una limpieza que ayuda a evitar los incendios forestales.

Tienen que estar "marcados" por los guardas forestales para que puedan ser cortados "porque están secos o enfermos o porque sus copas tocan con las de otros, lo que facilitaría la propagación de las llamas en caso de incendio. Para talarlos usan motosierras, estas herramientas que sueltan chispas durante su funcionamiento y que con las altas temperaturas pueden provocar el inicio de un fuego.

"Siempre tomamos precauciones cuando la motosierra está caliente para dejarla encima de una piedra y no de una tocona" porque puede ser peligroso; por eso "hay que hacerlo con cuidado", asegura Daniel Garrido, uno de estos operarios, que maneja la potente herramienta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Se quita mucha densidad de pino, de maleza, de monte bajo y eso supone eliminar gran parte de material inflamable, el combustible del que se nutren los grandes incendios", aclaran para subrayar la importancia de su trabajo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las vías a través de las que llegaron los bomberos han sido abiertas por los operarios de las madereras

Estas empresas, además abren vías forestales para poder acceder a los árboles y al monte en general; esas mismas vías que han usado los servicios de Emergencias y los bomberos. "Si nosotros no hubiéramos hecho esta pista no se podría entrar con nada aquí dentro; ni un camión, ni una persona con una manguera", asegura a Informativos Telecinco, Fernando Sánchez, dueño de una de estas empresas que contribuye a la limpieza de las zonas forestales.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Gracias a estos caminos se ha facilitado "también el trabajo de máquinas como las que hemos visto estos días en tareas de extinción. "Se quita mucha densidad de pino, de maleza, de monte bajo", explica y eso supone eliminar gran parte de material inflamable, el combustible del que se nutren los grandes incendios. "porque cada vez los montes están más sucios".

Es lo que hacen estos hombres durante el año, mientras reivindican su oficio y sus tareas para reducir el riesgo de devastación cuando prende la llama en un bosque o una zona densamente arbolada.