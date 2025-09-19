El cardiólogo Jesús Berjón Reyero es el montañero desaparecido que ha fallecido en el pico Gilbo, León

Localizan sin vida al montañero de 68 años desaparecido en el pico Gilbo, en Riaño, León

LeónLa Guardia Civil encontraba este miércoles 17 de septiembre el cuerpo sin vida de Jesús Berjón Reyero, exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra y cardiólogo jubilado de 69 años.

El profesional de cardiología permanecía desaparecido desde el martes 16 de septiembre. Al parecer, el rastro de Jesús Berjón Reyero se perdió en el entorno del pico Gilbo, en el municipio leonés de Riaño.

Un cardiólogo comprometido con la sanidad pública y con los más necesitados

Exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra y cardiólogo, Jesús Berjón Reyero era padre de cinco hijos, dos de ellos fallecidos, y también tenía un nieto. Apasionado de la medicina y comprometido con la sanidad pública, este profesional de cardiología estudió en Zaragoza y terminó su residencia en Madrid.

Consiguió su plaza como cardiólogo en Pamplona donde acabó siendo director médico antes de jubilarse. No obstante, antes de cumplir los 65 años y jubilarse tomó la decisión de mudarse a la localidad alicantina de Elche y ejercer su etapa profesional durante dos años más.

Su hijo Javier Berjón ha querido destacar la labor y el compromiso de su padre con la medicina y con los más necesitados. Como recoge 'Noticias de Navarra', su hijo recuerda cómo su padre "siempre enfatizó mucho la importancia de reforzar la Atención Primaria, sobre todo en lo relativo a la salud cardiovascular".

Además, su hijo también ha querido resaltar el trabajo de su padre junto a varias organizaciones y ONG de países necesitados. "Estuvo viajando a los campamentos de refugiados del Sáhara como cardiólogo para atender a la población saharaui", recuerda Jabier Berjón.

El hallazgo del cuerpo sin vida del cardiólogo

La desaparición de Jesús Berjón Reyero motivó que la Guardia Civil iniciase un dispositivo de búsqueda al que, también, se incorporaron efectivos del Greim de Cangas de Onís, Asturias.

La búsqueda de Jesús Berjón Reyero finalizaba cuando los agentes encontraban su cuerpo sin vida en las proximidades de la cima del pico Gilbo, en León. Según informaban desde la Subdelegación del Gobierno en León, "todo parece indicar que se despeñó ladera abajo".

Las labores de búsqueda para encontrar a Jesús Berjón Reyero

Tras el rescate, el cuerpo fue trasladado a Riaño, según informaba el servicio de emergencias 112. La Guardia Civil de León activó el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al caridólogo desaparecido tras recibir una denuncia por parte de su familia en la que se detallaba que no habían podido conseguir contactar con él desde la mañana del martes.

El vehículo de Jesús Berjón Reyero fue localizado en el aparcamiento de inicio de la ruta, según informaba la Subdelegación del Gobierno de León en un comunicado.

La búsqueda se había centrado en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón y en ella participaba el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, junto con agentes de montaña de la Guardia Civil.

A las labores se unió el Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (Greim) con sede en Sabero desde tierra con el apoyo de un dron y desde el aire realizando batidas en el helicóptero de la Unidad Aérea de León, además de incorporarse también efectivos del Greim de Cangas de Onís.