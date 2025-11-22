Jenifer Moreno Agencia EFE 22 NOV 2025 - 15:43h.

"Parece ser que había rocas que estaban rotas y, en un momento determinado, hubo un desprendimiento", ha indicado el alcalde de Cangas del Narcea

Anilson Soares, uno de los mineros fallecidos en Asturias, perdió a su hermano en 2007 en la tragedia de La Escondida

El accidente registrado en una mina subterránea de Cangas del Narcea (Asturias) en el han fallecido dos trabajadores a causa de un derrumbe, pudo deberse a un problema de origen geológico, ya que la explotación destacaba por sus niveles de seguridad, según han señalado distintas autoridades. "Parece ser que había rocas que estaban rotas y, en un momento determinado, hubo un desprendimiento ni previsto ni calculado", ha indicado el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.

La mina ubicada en la parroquia canguesa de Vega de Rengos, situada a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, era segura y que la empresa responsable de la explotación, TYC Narcea, cumplía con todas las medidas, según han señalado varias autoridades.

Además de cumplir con las medidas pertinentes, la mina que sufrió el derrumbe había sido objeto de varias revisiones en los últimos meses, la última de ellas la víspera del accidente y precisamente en la misma zona en la que se produjo el hundimiento, ha resaltado el presidente del Principado, Adrián Barbón.

La mina fue sometida a "una enorme revisión"

Barbón ha recordado que la mina fue sometida a una "enorme revisión" tras el accidente registrado en la de Cerredo, en el concejo de Degaña, donde el pasado 31 de marzo fallecieron cinco mineros debido a una explosión de gas grisú, y donde la empresa Blue Solving está siendo investigada por extraer carbón sin permiso para ello.

El objetivo de aquella revisión fue comprobar si los trabajos que se llevaban a cabo en Vega de Rengos se ajustaban al permiso concedido y comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas de forma efectiva y acorde con el proyecto de investigación complementario autorizado.

Tras las pertinentes comprobaciones, el Principado levantó la suspensión de la actividad a principios de junio, por lo que la mina canguesa, en la que trabajan unos 70 mineros para la extracción de antracita de alta calidad para usos siderúrgicos, pudo volver a la actividad.

Un posible problema geológico en una mina con todo en regla

El accidente, que ahora deberá ser objeto de investigación y por el que el Principado de Asturias y Castilla y León han decretado dos días de luto, se produjo poco antes de las 17:00 horas en el nivel -2 de la explotación subterránea, y a kilómetro y medio de la bocamina.

Barbón ha insistido en que las condiciones de seguridad eran "muy elevadas" y ha apuntado la posibilidad de que el derrumbamiento se debiera a un problema "geológico", si bien ha insistido en que hay que dejar que se investiguen bien las causas.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, también afirmaba anoche que la mina "no tenía absolutamente ningún problema" y contaba con "todos los permisos en regla".

En una misma línea, el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, ha defendido la seguridad de la compañía minera, e incluso ha afirmado que "administrativamente es un ejemplo de empresa".

"No solo cumplía todos los requisitos necesarios para la extracción solicitada, sino que la empresa tomaba medidas adicionales en cuestiones tan importantes como la seguridad", ha remarcado el regidor, quien ha explicado que "parece ser que había rocas que estaban rotas y, en un momento determinado, hubo un desprendimiento ni previsto ni calculado".

Un accidente "diametralmente opuesto" al de Cerredo

Por ello, el alcalde ha querido diferenciar lo ocurrido el viernes en Vega de Rengos con el siniestro de Cerredo: "Es otra cosa diferente", ha dicho.

También lo ve así CCOO de Industria de Asturias, sindicato que ha asegurado que "las circunstancias del accidente no son comparables" porque los trabajadores desarrollaban su trabajo "en condiciones que, según la información disponible, cumplían los estándares de seguridad exigidos".

Se trata de un accidente "diametralmente opuesto" al registrado en Cerredo porque la empresa iba "más allá de lo legalmente exigible", ha apuntado el secretario general del SOMA-FITAG-UGT; José Luis Alperi, en declaraciones a la TPA.

Reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado el sábado a la patronal a dejar de lado el "partidismo" y a cerrar ya un acuerdo con el Ejecutivo y los sindicatos sobre la reforma integral de la ley de prevención de riesgos laborales.

Tras expresar su pésame a los familiares y amigos de los dos trabajadores, la ministra he remarcado que "no puede ser de ninguna de las maneras que en pleno siglo XXI se siga enfermando y muriendo la gente trabajadora en sus puestos de trabajo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha expresado su pesar por el fallecimiento de los dos trabajadores: "Hoy es un día triste para Asturias y para todo el país", escribió el viernes en su perfil en las redes sociales, donde envió todo su "cariño para los familiares, amigos y compañeros" de los mineros.