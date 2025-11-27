Terror en Parla, Madrid, ante el aumento de la inseguridad: "No se vive bien aquí. Nos tienen abandonados"

Dos ladrones que huían en un coche robado fueron detenidos tras una persecución policial que terminó con un choque y dos personas atropelladas

Dueño de la joyería desvalijada por aluniceros: "Me han robado todas las joyas"

Un vehículo robado escapa de la policía tras cometer dos robos con violencia en plena calle. Los agentes intentan detenerlo en una peligrosa persecución pero, lejos de frenar, los ocupantes aceleran, chocan contra otro coche y atropellan a dos personas. La situación se vuelve crítica y los policías se ven obligados a disparar a las ruedas del vehículo. Aun así, los ladrones huyen a pie, momento en el que los agentes logran reducirlos y detenerlos. Se trata de una mujer y un hombre acusados de varios robos con violencia en Parla, donde la inseguridad crece cada día.

'Vamos a ver' se ha trasladado hasta Parla para hablar con sus vecinos. Beatriz describe la situación actual: "Se vive con muchísima inseguridad, no puedes ir tranquila por las calles. Vamos con un silbato por recomendación de la policía; hay que ir mirando para atrás constantemente. Atracos tenemos todos los días. Ayer mismo recibí amenazas porque en el hotel tuvimos un allanamiento de morada de 180 personas y hablamos con la prensa. No se vive bien, invito a cualquiera a venir a pasear por aquí".

Vecina de Parla: "Necesitamos ayuda, necesitamos policías y recursos en Parla"

Eva confirma que han pedido ayuda institucional: "Nos han dicho muchas cosas pero nada en concreto, son respuestas vacías a las que tenemos que volver a replicar para que nos hagan caso. Necesitamos ayuda, necesitamos policías y recursos en Parla, nos tienen abandonados".

Beatriz explica para qué usan el silbato: "Si haces ruido o gritas puede llamar la atención, pero un silbato mucho más. No tenemos otra medida para nuestra seguridad. No salimos tarde ni vamos solas, pero esta es una zona conflictiva".