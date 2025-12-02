Yepoda notificó personalmente del problema a los clientes que compraron el producto

Este incidente se suma a quejas anteriores sobre la marca

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informó sobre el cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote SR335 de la manteca corporal 'Yepoda-The Cocoa Cloud', tras observare el crecimiento de un microorganismo llamado 'Pseudomonas aeruginosa'.

Este microorganismo, producido a causa de una pérdida de eficacia en las propiedades del conservante del cosmético, puede generar, entre otros, síntomas como infección en las uñas, en el oído externo y oculares asociadas a traumatismos o uso de lentes de contacto.

El producto en mal estado ocupa el número 8 del "Calendario de Adviento K-Beauty" que, para este año, presenta una temática de un viaje por Seúl, conteniendo 24 sorpresas de cosmética coreana de las cuales 19 son exclusivas de la edición navideña.

Tras lo ocurrido, la marca responsable ha confirmado que, en España, el producto se ha comercializado únicamente a través de la página web de Yepoda, donde no solo se ha publicado un mensaje para informar sobre los pasos a seguir si se dispone de alguna unidad, sino que también se ha informado personalmente a todas aquellas personas consumidoras que adquirieron el producto mediante correo electrónico.

Por su parte, la AEMPS ha informado sobre estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Junto a esto, ha pedido no utilizar el producto, en caso de disponer de alguna unidad del lote afectado, y dirigirse a la empresa responsable para su devolución.

Una marca alemana de productos coreanos

‘Yepoda’ cuyo significado es ‘bonita’ en coreano, es una marca fundada en 2020 por Veronika Strotmann y Sander Joonyoung van Bladel, en Berlín.

La marca, que cuenta con una estética más que reconocible, empezó a tener mayor repercusión gracias a una estrategia de marketing basada en la colaboración con influencers y la idea de dar a conocer la cosmética coreana y sus propiedades.

Según informan en su página web, Yepoda cuenta con un plan de marca basado en la “transparencia, sostenibilidad y calidad” además de apostar por productos veganos ‘cruelty free’ y unos “exigentes estándares de impacto social y medioambiental” como sus propios fundadores han remarcado.

A pesar de los valores e imagen de la firma, la incidencia con el lote afectado se suma a otras críticas anteriores por parte de los consumidores que cuestionan la eficacia de algunos productos unido a quejas sobre pedidos no enviados o problemas con la atención al cliente.