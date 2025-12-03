Alberto Rosa 03 DIC 2025 - 20:25h.

Tres mujeres han muerto en Torrejón de Ardoz, Alicante y Torrijos en cuestión de 72 horas y una mujer hospitalizada en Mallorca

El 30% de las mujeres ha sufrido violencia machista por parte de su pareja o expareja, una realidad "estructural"

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 42 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025. Se trata de una lacra aún muy presente en nuestra sociedad y que supone la expresión más cruel y extrema de la violencia machista.

En solo 72 horas se han cometido cuatro casos de violencia machista contra cuatro mujeres. El domingo 30 de noviembre, una mujer fue apuñalada cuando salía de una fiesta en una finca en las afueras de Costitx, en Mallorca.

La mujer fue herida de gravedad tras recibir 30 puñaladas. El agresor, que después intentó suicidarse, permanece detenido. La mujer, de 35 años, sigue hospitalizada en la isla de Palma de Mallorca. Está en la UCI del Hospital de Son Espases, estable dentro de la gravedad.

María Ángeles, asesinada en Torrejón de Ardoz

Esa misma noche, María Ángeles, de 45 años, fue asesinada por su exmarido en Torrejón de Ardoz. Le asestó varias puñaladas en el cuello que acabaron con su vida. Su agresor se suicidó después. Los vecinos alertaron de que el hombre había amenazado con matar a sus hijas de 13 y 17 años y con quitarse la vida.

La pareja estaba registrada en 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo "no apreciado" y en estos momentos este caso estaba en situación "inactiva".

Oriana, en Alicante: su asesino se ahorcó en el balcón

La tarde del 2 de diciembre, otro trágico suceso conmocionó a la ciudad de Alicante. El cuerpo sin vida de una mujer y el de su pareja aparecieron en una vivienda de la localidad. Se trataba de Oriana, de 29 años, y apareció con una gran cantidad de heridas de arma blanca. Su pareja, de la que se estaba divorciando, apareció ahorcada en el balcón.

Oriana de 29 años y él 34, ten�ían un hijo de 3 años que se encontraba en la guardería en el momento del suceso. Las alarmas saltaron cuando nadie fue a buscar al menor al centro. Se encontraban en proceso de separación.

Rosmery, en Torrijos, Toledo

El último caso que se investiga como presunto caso de violencia machista ha ocurrido este mismo miércoles 3 de diciembre. Una mujer de 39 años moría tras ser agredida con arma blanca en una vivienda de Torrijos, en Toledo. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, los hechos han tenido lugar a las 13.10 horas en una vivienda de la calle Cirilo Montero de la localidad, donde esta mujer ha sido apuñalada en el abdomen, heridas que le han provocado la muerte. Mientras, el presunto agresor ha sido trasladado en una UVI al Hospital General Universitario de Toledo presentando diversas heridas.

El asesinato de Concha en Campillos, Málaga

La semana pasada, la localidad malagueña de Campillos lloró el asesinato de Concha, una joven de 25 años que también fue asesinada a manos de su pareja. Él se entregó en una comisaría de Martos, en Jaén, a 150 kilómetros, después de matarla en la casa en la que vivía la víctima con su padre.

Cuando los agentes llegaron, el cuerpo sin vida de la chica estaba en la segunda planta de su casa. Junto al cadáver había un trapo con el que los agentes creen que Ismael le habría taponado las vías respiratorias.