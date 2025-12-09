Claudia Barraso 09 DIC 2025 - 20:56h.

Aumentan a 45 las mujeres asesinadas por violencia de género: cuatro muertes más en tan solo nueve días de diciembre

El asesino de Jennifer en El Viso del Alcor, en Sevilla, es un "agresor persistente": sigue hospitalizado por el incendio que provocó

Compartir







Diciembre ya registra cifras preocupantes de asesinatos por violencia de género en España. El Ministerio de Igualdad ha confirmado otros tres casos más en Toledo, Sevilla y Barcelona durante la primera semana de diciembre. Por tanto, el dato de mujeres muertas por violencia machista asciende a un total de 45 en lo que llevamos de año.

Primer asesinato

El domingo 30 de noviembre a las 22:00, una mujer de 45 años fue asesinada en Torrejón de Ardoz tras recibir varias puñaladas en el cuello en su domicilio. Así daba comienzo diciembre, con un asesinato machista. En la calle de la vivienda, encontraron el cadáver de un hombre de 44 años que se precipitó desde ese edificio. Los vecinos fueron los que contaron que escucharon al hombre amenazar a su pareja con matar a sus hijas, de 13 y 17 años antes de quitarse la vida.

PUEDE INTERESARTE Supuesto crimen machista en Alicante: las alarmas saltaron cuando nadie fue a recoger al niño a la guardería

Finalmente mató a su presunta pareja y acabó suicidándose al tirarse del piso. La mujer de 45 años asesinada ingresó en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, en diciembre de 2021 tras la denuncia de un testigo, aunque ella no presentó denuncia ni quiso declarar.

Segunda mujer muerta en Alicante

La Policía Nacional encontró a una mujer de 29 años muerta en una vivienda de Alicante, en la cual también apareció el cadáver de un hombre con el que la víctima mantenía una relación sentimental. La mujer presentaba heridas hechas con un arma blanca y el hombre fue encontrado ahorcado por un testigo que accedió al interior del domicilio. La pareja tenía un hijo de tres años y se encontraban en proceso de separación, aunque convivían en el mismo domicilio.

PUEDE INTERESARTE Un hombre mata a puñaladas a su mujer y después se suicida en Torrejón de Ardoz, Madrid

Oriana, que así se llamaba la segunda mujer asesinada por violencia de género en diciembre, era argentina y no había denunciado previamente a su pareja, aunque estaba separándose de él. La alarma de que algo malo había ocurrido fue cuando sus familiares se enteraron de que nadie había ido a buscar a su hijo de tres años a la escuela.

Rosemary, tercera víctima

Rosemary, de 39 años, es la mujer que fue asesinada en Torrijos, Toledo, tras ser apuñalada por su pareja en el abdomen en presencia de sus dos hijas menores, que estaban en el domicilio donde la víctima murió. El hombre que la mató era su marido. Se encontraban en un proceso de divorcio. No tenía denuncias previas, pero los vecinos sí que eran testigos de las múltiples peleas y discusiones de la pareja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la última pelea, ante los gritos y la violenta situación fueron los propios vecinos quienes avisaron a la Policía para que acudieran al domicilio a pararlo. Al llegar, se encontraron con el cadáver de la mujer y a su asesino herido tras autolesionarse. También a dos de los tres hijos menores de la pareja que se encontraban en la vivienda en el momento del crimen.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cuatro crimen machista

Otra mujer fue encontrada muerta el pasado 6 de diciembre en la localidad sevillana de El Viso del Alcor. El cuerpo se encontraba dentro de una vivienda en la que se había declarado un incendio. La mujer, de 30 años, presentaba signos de violencia por un arma blanca. Su asesino era su pareja y es un agresor reincidente, ya que había maltratado a otras parejas. Tuvo que ser ingresado en el hospital porque salió herido del incendio que él mismo provocó en el piso donde fue encontrada la mujer sin vida.

Último crimen en lo que llevamos de diciembre

Este martes 9 de diciembre se ha confirmado la muerte de otra mujer, víctima de violencia de género. Sayuri, de 36 años y nacionalidad colombiana, ha fallecido tras recibir múltiples cuchilladas por parte de su pareja en L´Hospitalet de Llobregat. Ha sido un vecino quien ha avisado a la policía, pero los servicios de emergencias no han podido hacer nada para salvar la vida de la mujer. El presunto autor, de 46 años y también nacionalidad colombiana, ha sido detenido a pocos metros del domicilio. No constaban denuncias por malos tratos en la pareja, aunque fuentes locales apuntan a que la joven tenía "miedo" del acusado.

Según han detallado los Mossos d'Esquadra, el presunto agresor fue arrestado tras recibir un aviso sobre las 06:30 horas por una pelea en el interior del piso que ambos compartían. Cuando los agentes llegaron al domicilio hallaron el cuerpo sin vida de la mujer con evidentes signos de violencia. El detenido, que fue localizado en las inmediaciones poco después, permanece bajo investigación por parte de la División de Investigación Criminal, que trata el suceso como un nuevo caso de violencia de género.

Continúan aumentando las amenazas a mujeres

Este mismo martes se ha conocido el caso de dos mujeres que han conseguido sobrevivir a sus parejas tras ser agredidas y amenazadas de muerte. Una mujer de 57 años ha sido apuñalada este martes en el municipio de Ayamonte, en la provincia de Huelva, teniendo que ser evacuada de inmediato al Hospital Virgen Bella de Lepe.

Según el propio Ayuntamiento de Ayamonte, el aviso llegó a través del teléfono 900 de información a la Mujer de la Junta de Andalucía, la agresión se habría producido en el interior de una vivienda situada en la calle del Carmen, donde la mujer convivía con su presunta pareja. Según ha informado 'Huelva Información' el ataque se habría producido por parte de su pareja, tras una fuerte discusión entre ambos. Los agentes continúan buscando al presunto autor, un hombre de 60 años que podría tratarse de su pareja.

Un joven de 22 años ha sido detenido en Valencia. Está acusado de maltratar de forma continuada a su pareja, a quien le llegó a amenazar colocándole un cuchillo en el cuello y asomando al hijo que tienen en común al balcón. El joven tenía varias denuncias previas por malos tratos hacia su pareja. Sin embargo, la víctima no quiso testificar contra él en ninguno de los casos por miedo a las represalias que podía sufrir no solo ella, sino el bebé que tienen los dos en común de apenas tres semanas de vida.

La noche del pasado sábado, el joven amenazó a la víctima poniéndole un cuchillo en el cuello mientras asomaba al bebé al balcón diciendo que lo iba a tirar. Los hechos ocurrieron en el domicilio donde residían en el barrio de Ayora de Valencia, donde fue finalmente arrestado por la Policía. Fue el padre de la víctima quien dio la voz de alarma a los agentes alertando de que se estaba produciendo una pelea en la vivienda y que el novio de su hija estaba amenazando con tirar al bebé por el balcón. En esta llamada el padre ya advirtió de que el agresor podía tener un cuchillo.