Las familias han agradecido el incremento progresivo de los medios humanos y técnicos desplegados en el dispositivo que permanece en la zona del naufragio

El emotivo adiós a Lía, la niña fallecida tras el naufragio de Indonesia, de sus clubes de fútbol: "Deja un vacío imposible de describir"

Las autoridades de Indonesia continúan con la búsqueda de los españoles desaparecidos tras el naufragio del barco turístico en el que viajaban en la isla de Padar; un operativo que se ha ampliado este mismo martes con más recursos y efectivos, y que se prolongará “entre tres y seis días más”.

En la que es la quinta jornada de búsqueda tras una tragedia que las autoridades han atribuido a un “un fenómeno poco común” que provocó que tres grandes olas golpeasen a la embarcación propiciando su hundimiento, hoy no se han producido avances significativos. A diferencia de ayer, cuando se encontró el cuerpo sin vida de una de las menores que componían la familia, hoy la búsqueda no ha arrojado resultado relevantes, según recoge EFE, citando fuentes del entorno familiar.

Aumentan los esfuerzos de búsqueda de los desaparecidos en el naufragio de Indonesia

En el barco turístico naufragado viajaban seis españoles. Tras el hallazgo de un cuerpo, se busca a los tres integrantes de la familia que permanecen desaparecidos: el entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín (44), y otros dos menores: un hijo del propio Martín y otro de su pareja, Andrea Ortuño, que pudo ser rescatada junto a otra de sus hijas. La menor hallada muerta también era hija de ella.

Este martes, el operativo se ha ampliado con más buceadores, equipamiento sonar y drones termales, algo que las dos familias de la pareja han agradecido, mostrando satisfacción con el incremento progresivo de los medios humanos y técnicos desplegados en el dispositivo que permanece en la zona del naufragio.

Dando gracias no solo a las autoridades locales, también han valorado la labor de los voluntarios y de las empresas e instituciones privadas de la zona.

El operativo de búsqueda de los españoles desaparecidos continuará entre tres y seis días más

A ese respecto, todos ellos han destacado que están participando activamente en este operativo, el cual se prolongará entre tres y seis días más a partir de este martes, como han apuntado.

Por otro lado, y según recoge EFE, los familiares han informado de que la menor que fue rescatada de la embarcación siniestrada junto a su madre el pasado viernes ya se encuentra en España, y han pedido que se respete su intimidad y la de su entorno "en estos momentos especialmente delicados".

El naufragio en la isla de Padar

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah, en la que viajaba la familia española, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20:30 hora local del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas. De los 11 pasajeros, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía –estos indonesios–) fueron rescatados.

En un primer momento, las autoridades indicaron que el accidente pudo deberse a un fallo en el motor, pero, según atestiguan los supervivientes, este no dejó de funcionar hasta que la embarcación zozobró. Ahora, el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto, ha precisado que la embarcación sufrió el golpe de tres grandes olas debido a un "fenómeno poco común".

"La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", ha explicado, lamentando los hechos.