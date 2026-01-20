El motivo por el que en los trenes no hay cinturones de seguridad: "Sería más peligroso"

Alberto Rosa 20 ENE 2026 - 18:23h.

El cinturón es una medida de seguridad presente y de uso obligatorio en la mayoría de medios de transporte

Minuto a minuto | La última hora sobre el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

Compartir







El cinturón es una medida de seguridad presente y de uso obligatorio en la mayoría de medios de transporte como el coche, el avión o el autobús. Sin embargo, los trenes no cuentan con este tipo de medida. Después del trágico accidente de Adamuz, en Córdoba, en el que dos trenes colisionaron dejando al menos 41 muertos, son muchos los que se preguntan por esta medida de seguridad y si podría ser efectiva su implementación en los vagones

Lo cierto es que, aunque parezca tentador pensar que los cinturones de seguridad pueden ser útiles en accidentes ferroviarios, la decisión de prescindir de ellos es premeditada y respaldada por expertos y estudios especializados. De hecho, la mayoría de organismos ferroviarios así lo aplican y no cuentan con cinturones en los asientos de sus convoyes.

PUEDE INTERESARTE La imagen del accidente de Adamuz que analizan ya los expertos: falta un trozo de vía y se inspecciona el cambio de aguja

Y es que un tren está diseñado para que, en caso de accidente, se pueda absorber el impacto gracias a su enorme peso y, en la mayoría de los casos, reduce su velocidad de forma progresiva evitando movimientos bruscos. Los asientos están anclados y el diseño que tienen dificulta que el pasajero pueda salir disparado.

Por qué los cinturones de seguridad son contraproducentes

En carretera, los impactos tienden a ser más bruscos y con menor distancia de frenado, por lo que los cinturones pueden evitar importantes golpes contra elementos del vehículo como el volante. En el avión, el uso del cinturón está pensado para los movimientos habituales en el despegue, aterrizaje y turbulencias.

PUEDE INTERESARTE Pacma pide autorización a Interior para el rescate de Boro, el perro perdido en el accidente de Adamuz

En el tren, los sistemas de seguridad optan por lo pasivo y la contención. Cuando ocurren siniestros como el de Córdoba, una de las prioridades es abandonar el tren lo antes posible y el cinturón podría dificultar la rapidez de la evacuación. Además, si hubiera cinturón podría ser peor el remedio que la enfermedad, ya que la fricción generada por una fuerte sujeción puede provocar lesiones graves en el cuello o en torso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Renfe, una de las compañías implicadas en el accidente de Adamuz junto a Iryo, ya había confirmado a sus usuarios en varias ocasiones que el cinturón de seguridad es una medida contraproducente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los trenes de Alta Velocidad cuentan con un sistema de frenado automático que, lamentablemente, en esta ocasión no fue efectivo por el escaso tiempo que ocurrió desde el descarrilamiento del tren Iryo hasta que pasó el Alvia, en solo 20 segundos. La distancia de frenado para evitar el obstáculo ya era demasiado corta.