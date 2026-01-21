La velocidad permitida en todos los tramos, excepto en cuatro, en la que los trenes circularán a 230 km/h

Última hora del accidente de trenes en Adamuz: los maquinistas convocan a una huelga general

Adif, la empresa responsable de la infraestructura ferroviaria española, ha levantado la limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora, que decidió este martes para revisar el tramo entre Madrid y Calatayud de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona. En estos tramos los trenes volverán a circular a 300 kilómetros por hora.

Con la decisión de Adif de levantar la limitación de velocidad, solo cuatro puntos quedan afectados en los que se circulará a una velocidad limitada a 230 kilómetros por hora que, previsiblemente serán analizados en la próxima revisión de mantenimiento esta noche con la previsión de que también se puedan levantar, según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes de Adif.

Los cuatro puntos donde queda limitada la velocidad a 230 kilómetros hora son: en la vía 1 en el punto kilométrico 27,160 y en el 138,60; en la vía 2 en el punto kilométrico 50,840 y en el 143,760.

Una medida habitual de seguridad cuando los maquinistas reportan baches en el trayecto

En casi todo el trayecto entre Madrid y Calatayud la velocidad máxima permitida vuelve a ser de 300 kilómetros/hora. Las limitaciones de velocidad se implementaron preventivamente la víspera después de que varios trenes hubieran reportado supuestas incidencias y de acuerdo a los protocolos de seguridad vigentes, que se tienen que activar en estas situaciones.

La decisión de Adif de reducir la velocidad no guardaba alguna relación con el accidente de Adamuz (Córdoba), según fuentes de la empresa pública, que subrayaron que este tipo de limitaciones son "habituales", como un procedimiento de seguridad en caso de que, como ha ocurrido este martes, los maquinistas reporten baches en el trayecto.