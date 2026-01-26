La Región de Murcia ha activado el Plan de Emergencia Exterior ante el incendio declarado en las instalaciones de Repsol

Muere una persona en Tudela, Navarra, tras originarse un incendio en la furgoneta que usaba como vivienda

La Región de Murcia ha activado esta tarde el Plan de Emergencia Exterior ante el incendio declarado en las instalaciones de Repsol en el polígono industrial de Escombreras, en Cartagena, han informado fuentes de la Comunidad Autónoma.

Además, según ha informado en su cuenta de X el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha enviado un mensaje ES-alert a la población de Alumbres, Escombreras y Portmán por la nube de humo generada por el incendio "Se recomienda refugiarse en un lugar cerrado, cerrar puertas y ventanas y alejarse de la zona en caso de ir en coche", señala López Miras.

El suceso, que no ha causado heridos, según el 112, se ha producido a las 17:50 horas en la "unidad de topping 3 del complejo industrial de Cartagena", ha señalado una fuente de Repsol, que ha indicado que "en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, la compañía puso en marcha sus planes de emergencia".

Tal y como ha informado el 112 de la Región de Murcia, una "nube tóxica" afecta al polígono industrial del Valle de Escombreras. "Refúgiese en un lugar cerrado. No salga a la calle. Cierre bien puertas y ventanas. Evite que entre aire del exterior. Si va en vehículo, no salga de él y aléjese de la zona cerrando ventanillas y entradas de aire. Por su seguridad, agradecemos su colaboración y atención hasta nuevo aviso", señalan.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha señalado en sus redes sociales que el incendió está ya controlado, según Repsol. "Por precaución hemos ordenado el confinamiento de los vecinos de Alumbres ante el riesgo de que la nube se desplace sobre la población", indica la regidora.