Precisamente ante la regularización de inmigrantes del gobierno, la Policía ha enviado una alerta nacional porque ha detectado un fraude de supuestos pasaportes perdidos.

Han aumentado las denuncias de documentos extraviados o robados hasta un 60 por ciento en el último mes. La alerta advierte de que intentan acreditar que llegaron a España antes de 2025 y recuerda a las comisarías que identifiquen con huellas porque muchos tienen antecedentes o utilizan diferentes nombres para evitar la multirreincidencia.

Varios ejemplos. Entre los pakistaníes los casos de pasaportes perdidos o robados se han disparado un 866%, entre los argelinos, un 356%, entre los marroquíes un 114%.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves en València que la Policía Nacional tiene herramientas para detectar y prevenir el posible fraude en el proceso de regularización de inmigrantes, que se realizará "con todas las garantías".

El ministro ha hecho estas declaraciones en el cuartel de Zapadores de València, donde ha entregado la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, al ser preguntado por el incremento de las denuncias presentadas por ciudadanos extranjeros por la supuesta pérdida de pasaportes.

Marlaska ha señalado que el real decreto que abre la posibilidad de regularización de personas extranjeras en España "es un compromiso del Gobierno con quienes han venido con la voluntad firme de trabajar y de ayudar a que esta país siga creciendo y se hará con todas las garantías".

"Evidentemente, como en todo, se persigue el fraude, y en caso de que exista, la Policía sabe trabajar para evitarlo", ha agregado.

En referencia a la proposición de ley para combatir la multirreincidencia, que ha propuesto Junts y que ha sido aprobada este jueves en el pleno del Congreso con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, el ministro ha negado que haya supuesto ninguna "concesión" del Gobierno al partido que lidera Carles Puigdemont.

"Es una petición de distintos partidos, pero también del entorno judicial, de la Fiscalía, para que se regulara este asunto. No es una concesión a nadie, sino simplemente es una disposición que se ha entendido oportuna para la aplicación de la norma con todas las garantías legales. Además, las expulsiones no dependen de la multirreincidencia, sino de otras circunstancias, como que una persona haya sido condenada por determinados delitos, y siempre en sustitución de otra pena", ha agregado.