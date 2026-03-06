Indonesia ha detenido al capitán y al jefe de máquinas del barco en el que murieron cuatro miembros de una familia valenciana

El emotivo mensaje de Andrea, la mujer que perdió a su marido y sus hijos en un naufragio en Indonesia: "Nos hacéis mucha falta"

La Policía de Indonesia ha arrestado esta semana al capitán del barco que naufragó el pasado mes de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo con una familia valenciana a bordo. El profesional ha sido acusado de un delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta cinco años de prisión. Por ahora, permanece detenido en la comisaría de Manggarai Occidental (oeste de la isla de Flores) junto al jefe de máquinas de la embarcación, el otro acusado por lo sucedido.

Así lo ha confirmado el fiscal regional Pradewa Artha a fuentes como 'EFE'. Tanto el capitán como el jefe de máquinas fueron identificados como sospechosos a principios de enero, después de que trascendieran algunos detalles de la investigación sobre el naufragio del barco turístico KM Putri Sakinah. El accidente ocurrió en aguas de la isla de Padar sobre las 20:30 horas del 26 de diciembre, con 11 personas a bordo, entre ellas una familia española compuesta por siete miembros.

Las autoridades indonesias hallaron días después del siniestro los cuerpos de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; de su hijo Mateo, de nueve años; y de Lía, de 12 años, hija de la esposa de Martín, Andrea Ortuño, quien fue rescatada junto a otra de sus hijas, de siete años. El operativo no logró encontrar a un menor de 10 años, Quique, hijo de la superviviente y de una expareja. Los otros cinco ocupantes del barco, el capitán y varios miembros de la tripulación, pudieron sobrevivir.

La investigación sobre el naufragio termina con dos detenidos

Según la investigación, el capitán del barco, identificado como L y de 52 años, no se encontraba al mando de la embarcación en el momento del accidente y había cedido el control al jefe de máquinas, MD, de 23 años. "L fue negligente al no asumir la responsabilidad de su cargo", ha explicado a 'EFE' Fransiskus Jelahu, jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Manggarai Occidental, distrito situado en el oeste de la isla de Flores donde ocurrió el accidente.

El capitán autorizó que el jefe de máquinas dirigiera el barco en su lugar. Este aceptó la tarea pese a que no formaba parte de sus funciones y carecía de los permisos legales necesarios para asumir el mando de la nave, según indicó el oficial.

La Policía, que interrogó a 18 testigos y analizó varios informes periciales, dio por concluida la investigación el pasado miércoles y trasladó el caso a la Fiscalía, a la espera de que se fije una fecha para el inicio del juicio. Antes de su detención, ambos acusados permanecían en libertad provisional con la obligación de acudir periódicamente a comisaría.

Las autoridades llegaron a atribuir el hundimiento a la pérdida del motor, pero más tarde indicaron que también pudo deberse a un fenómeno marino "inusual e impredecible" que provocó grandes olas que tumbaron el navío.