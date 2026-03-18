'El Programa de Ana Rosa' confirma la dificultad para acceder al SEPE: "Esto es un desastre"

Encontrar empleo es igual de complicado que gestionar el desempleo: 2,5 M de personas están en paro y más de 150.000 puestos de trabajo permanecen sin cubrir

Ana Rosa Quintana: "El crudo sube, las familias lo tienen crudo, y el Estado se lleva crudo"

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España vuelve a enfrentarse a una contradicción que evidencia fallos estructurales en su mercado laboral: mientras cerca de 2,5 millones de personas están en paro, más de 150.000 puestos de trabajo permanecen sin cubrir.

Así lo han explicado en 'El Programa de Ana Rosa', asegurando que a esta situación se suma el colapso administrativo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), incapaz de dar respuesta ágil a miles de ciudadanos que necesitan gestionar prestaciones o acceder a oportunidades laborales.

Personal no cualificado y ofertas poco atractivas

El dato es aplastante: han aumentado en torno a un 50% los empleos vacantes sin cubrir. Esta cifra revela un desajuste claro entre lo que buscan las empresas y lo que ofrecen los demandantes de empleo.

El problema tiene dos caras. Por un lado, muchas compañías requieren perfiles técnicos o especializados que no abundan entre los candidatos. Por otro, los trabajadores rechazan ofertas poco atractivas, ya sea por salarios bajos, horarios exigentes o condiciones precarias. El resultado es un bloqueo donde ambas partes quedan insatisfechas.

Expertos coinciden en que el problema tiene múltiples causas. Entre ellas destacan la falta de cualificación, muchos desempleados no cuentan con la formación específica que exige el mercado actual; condiciones laborales deficientes, sueldos bajos y jornadas poco conciliadoras desmotivan la aceptación de ciertos trabajos; y el desajuste de expectativas, las empresas no ofrecen lo que los trabajadores buscan, y viceversa.

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A todo ello se suma el fenómeno de los trabajadores fijos discontinuos, que representan un 5% del desempleo sumergido, complicando aún más el diagnóstico real del mercado laboral.

Encontrar empleo es igual de complicado que gestionar el desempleo

Conseguir una cita en el SEPE se ha convertido en una auténtica odisea. Intentos por teléfono terminan en respuestas automatizadas sin solución, mientras que la vía online frecuentemente muestra mensajes de “no hay citas disponibles”. Esta situación provoca retrasos de días e incluso semanas en trámites esenciales como solicitar prestaciones. La consecuencia se traduce en miles de personas se quedan sin ingresos durante ese tiempo, aumentando su vulnerabilidad económica.

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Los especialistas señalan que el sistema del SEPE necesita una modernización urgente. Los procedimientos actuales son complejos, lentos y poco adaptados a la realidad digital. Aunque se han incorporado más de 1.300 nuevos funcionarios para aliviar la carga, el problema persiste.

La falta de agilidad administrativa afecta a los desempleados al mismo tiempo que al propio mercado laboral, dificultando la conexión entre empresas y candidatos. Esta situación ha sido calificada por Ana Rosa Quintana como "un desastre".