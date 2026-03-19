En su mensaje en X la madre de Kira afirma que: "A veces ni la supervisión parental de las redes sociales es suficiente para evitar el acoso escolar"

La familia de Kira, la joven que se suicidó en 2021, celebra el que hubiera sido su 20 cumpleaños: "Ella está a nuestro lado"

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María José López, madre de Paula Kira, la adolescente de 15 años que se suicidó el 15 de mayo de 2021 tras sufrir acoso escolar en el colegio Pare Manyanet de Sant Andreu, en Barcelona, ha publicado un mensaje en su cuenta de X en el que reconoce que su hija también pudo ser víctima de ciberacoso dentro del entorno escolar. Además, informa de la reciente condena a un padre que les envió más de un centenar de mensajes ofensivos culpándoles de la muerte de la menor.

En su publicación, López afirma que la pregunta sobre si Kira sufrió ciberacoso en el colegio ha sido recurrente, y responde de forma contundente: “La respuesta es SÍ”. La madre recuerda que, tras la muerte de su hija, un compañero llegó a enviarle a través de la aplicación Classroom un mensaje con la palabra “muere”, pero asegura que no fue el único episodio de violencia digital.

Burlas por personalizar sus camisetas

López comienza su mensaje abierto explicando que a Kira le gustaba personalizar las camisetas del colegio y que, cuando compartió una fotografía en Instagram mostrando una de ellas, recibió burlas de algunas compañeras. La madre intervino para frenar los ataques, pero esa acción provocó que el acoso se trasladara al entorno presencial: “Al intervenir yo los ataques se trasladaron al aula llamándola ‘niña pequeña’ por permitir que su madre la protegiera”, relata.

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Según López, este tipo de situaciones buscan no solo humillar, sino también aislar a la víctima: “Al avergonzarla por aceptar ayuda, los acosadores pretenden que la víctima se quede sola e indefensa ante la violencia digital”, afirma, subrayando el impacto emocional que estos episodios tuvieron en la autoestima y la seguridad de su hija.

Un bulo difundido por familias

La madre también recuerda un episodio ocurrido en 6º de primaria, cuando, según su testimonio, la directora del ciclo difundió el falso rumor de que una familia había denunciado a un profesor. Asegura que ese bulo desencadenó una “caza de brujas” en chats de WhatsApp entre familias, que terminó señalando a la suya con “graves acusaciones e insultos y difusión de fotografías y datos personales”.

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Ese clima hostil, afirma, llegó también a las aulas: “Kira fue señalada y recibió comentarios de compañeros como ‘das asco’ o ‘la que te tienes que ir del colegio eres tú’”. Otra madre habría reconocido que su hija le contó que Kira lo estaba pasando “realmente mal”.

Pese a que la familia pidió al centro que activara el protocolo de acoso, López sostiene que “nunca hicieron nada”. Asegura que la inacción del colegio permitió que el bulo siguiera circulando incluso después de la muerte de Kira.

Condenado un padre por insultarles

En su mensaje, López informa de que uno de los padres que participó en aquel chat que también era miembro del colegio ha sido condenado recientemente por un delito de intromisión al honor y a la memoria de Kira. Según explica, este individuo publicó más de cien tuits con “calumnias e injurias” contra la familia, incluyendo un falso mensaje de despedida atribuido a la menor en el que se insinuaba que sus padres eran responsables de su muerte.

La sentencia obligará al condenado a publicar el fallo judicial en sus redes sociales y a indemnizar a la familia.

López recuerda que la responsabilidad del colegio Manyanet por los hechos ocurridos en 6º de primaria será examinada judicialmente en enero de 2027, a raíz de la demanda presentada por la familia. Sin embargo, lamenta que ninguna resolución podrá reparar el daño causado: “Nada podrá ya evitar el daño irreparable que le produjeron a Kira y que muchos permitieron”, concluye.