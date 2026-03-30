El fuego, iniciado en el paraje del Llano de las Cabras en Totana, activó el nivel 2 de emergencia por la rápida propagación causada por el viento

El incendio de Sierra Espuña, en Murcia: 400 hectáreas afectadas y un grupo de scout, entre ellos más de 80 niños, desalojados

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MurciaEl incendio que se extendió desde ayer, domingo 29 de marzo, por el parque natural de Sierra Espuña, en la Región de Murcia, se ha dado por estabilizado tras una noche muy dura combatiendo al fuego, como anunciaba el presidente regional, Fernando López Miras. La situación, marcada por las fuertes rachas de viento, obligó incluso al desplazamiento de la UME hasta la zona, donde ya han quedado arrasadas un total de 400 hectáreas y donde continúan las tareas para la extinción del incendio.

Las llamas, que llegaron a extenderse hasta alcanzar un frente de dos kilómetros de extensión en los municipios de Totana y Aledo, fueron propagándose desde que se declarasen en torno a las 12:00 horas de ayer en el paraje del Llano de las Cabras (Totana). La intensidad del viento, favoreciendo una propagación muy rápida, llevó a las autoridades a activar el Nivel 2 del Plan Infomur.

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El incendio en Sierra Espuña, estabilizado

Debido al avance de las llamas, que ponía en peligro varias granjas de la zona, los servicios de emergencia procedieron al desalojo preventivo de la finca Caruana, donde se encontraba un grupo scout compuesto por 80 niños y 14 monitores, además de evacuar una explotación ganadera cercana.

Desplegándose más de un centenar de efectivos sobre el terreno, “entre brigadas forestales, bomberos del consorcio y efectivos de Protección Civil, además de cuatro helicópteros", como precisó ayer López Miras, a ellos se sumaron 52 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para combatir las llamas y confinar el perímetro.

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Junto a las complicaciones impuestas por el viento, los agentes desplegados en la zona también se han enfrentado a la propia orografía, con el Llano de las Cabras compuesto de arbusto y pino, combustible suficiente para que el fuego avanzase con fuerza en una combinación perfecta para que se descontrolase el incendio.

Pese a ello, tras un intenso trabajo, ya se ha dado por estabilizado, aunque los retenes permanecerán en la zona para refrescar el terreno y evitar posibles reproducciones debido a las condiciones meteorológicas.

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Mientras tanto, la investigación sobre el origen del fuego continúa abierta, mientras la comunidad autónoma se mantiene en alerta por el riesgo de incendios ante la sequía y los fenómenos de viento previstos para los próximos días.