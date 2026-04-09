La abogada pedirá a la jueza que declaren las otras seis investigadas que no han comparecido este jueves

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Dos exmonjas clarisas del monasterio de Belorado (Belorado), Sor Sión y Sor Israel, que han sido citadas a declarar como investigadas este jueves ante el Juzgado de instrucción número 5 de Bilbao, han asegurado a la entrada del Palacio de Justicia que cuidaron "fenomenal" de las religiosas mayores que fueron trasladadas al convento de Orduña, y han negado que se apropiaran de su dinero.

Investigación y acusaciones

A ocho exmonjas se las investiga por supuesto trato degradante, coacciones, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal. El 18 de diciembre, la Guardia Civil se trasladó al convento de Orduña, donde al parecer se encontraban cinco religiosas de entre 87 y 101 años en condiciones "degradantes". Estas fueron trasladadas al Hospital de Basurto para someterse a una revisión médica.

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Después de que el pasado 13 de febrero declararan las ocho religiosas excomulgadas en el tribunal bilbaíno, este jueves han acudido dos de ellas, acompañadas de su abogada, Norma Riaño. Sor Sión ha explicado que su pretensión es que se esclarezca la verdad y que han acudido por la existencia de nuevas diligencias para ampliar su testimonio.

Declaraciones y defensa

Preguntadas por si se produjo administración desleal, coacciones o trato vejatorio, la exmonja lo ha negado rotundamente, así como la apropiación de dinero. De hecho, ha insistido en que las cuidaron "fenomenal" y que lo seguirían haciendo.

Por ello, ha afirmado que desconoce la razón de esta "persecución", señalando que comparecen "tranquilas" y con la conciencia limpia para defender la verdad. También ha negado que las monjas mayores convivieran con gatos.

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Tras la comparecencia, la letrada ha explicado que se han practicado todas las diligencias previstas, incluyendo la declaración de un testigo protegido, además de las de Sor Sión y Sor Israel, que han declarado durante una hora con total naturalidad.

Próximos pasos del caso

Riaño ha señalado que ha presentado actas notariales y mensajes de móvil que, a su juicio, podrían llevar al archivo de la causa, aunque no ha revelado su contenido. Además, prevé solicitar nuevas diligencias para que declaren de nuevo las otras seis investigadas.

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La abogada ha apuntado que podrían tomarse decisiones sobre la continuidad del procedimiento en un plazo no lejano.

Por su parte, Sor Sión ha insistido en que "las cosas han quedado aclaradas", destacando que han declarado con naturalidad, sin incomodidad y sin nada que esconder.

Finalmente, ha explicado que actualmente las exreligiosas se encuentran en Orduña, aunque sin residencia fija, moviéndose según las necesidades. "Estamos bien, saliendo adelante", ha concluido.