No llevar unas de repuesto te costará hasta 200 euros: el aviso de la guardia civil a los conductores

La norma que obliga a llevar gafas de repuesto desapareció en 2003, pero en la práctica es una costumbre más que recomendable

No todas las multas son reales: esto es lo que tienes que tener en cuenta si recibes esto de la DGT

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La Guardia Civil ha avisado a través de sus redes sociales, afirmando que "Si utiliza gafas graduadas no olvide llevar unas de repuesto, no hay nada como prevenir". Puede parecer un aviso aparentemente menor que, sin embargo, esconde una aclaración jurídica de primer orden que muchos conductores desconocen o malinterpretan. Porque el aviso no era sobre la obligación de llevar gafas de repuesto, que no existe en realidad, sino sobre algo mucho más inmediato y sancionable: las consecuencias de conducir sin las que ya llevas puestas.

Lo que fue obligatorio y dejó de serlo

Durante décadas, los conductores con corrección visual estaban obligados a llevar siempre un par de gafas de repuesto en el vehículo. Esa norma desapareció hace más de veinte años, con la entrada en vigor de un nuevo Reglamento General de Circulación. Desde entonces los conductores que necesitan gafas para conducir dejaron de tener que cargar obligatoriamente con este accesorio.

Si un agente te para y comprueba que no llevas un par de repuesto en la guantera, no puede sancionarte por ello. Eso está claro. Lo que sí puede hacer, y es aquí donde está la gracia del asunto, es sancionar con hasta 200 euros a quien conduzca sin la corrección visual que su carnet exige.

Porque es fácil saber quién necesita gafas, ya que está impreso en la casilla 12 del reverso del permiso de conducir. La Guardia Civil o la Policía Nacional puede comprobarlo y así saber si necesitas gafas o lentillas con los códigos 01.01 o 01.02. Cuando no aparece ningún código, el conductor fue considerado apto sin necesidad de corrección visual. Además, el código 01.06 es el único que autoriza a usar indistintamente unas u otras.

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La trampa en la que caen muchos es la siguiente: hay conductores que solo tienen el código 01.01, lo que significa que sí o sí deben llevar siempre gafas. En estos casos, si les para la Guardia Civil y llevan lentillas, perfectamente pueden recibir una multa de hasta 200 euros, la misma que si no llevaran nada. Se considera una infracción grave según el Reglamento General de Circulación y la DGT, pero no lleva implícita la retirada de puntos. Por eso, llevar unas gafas en la guantera libera de preocupaciones y posibles multas.

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Qué pasa con un conductor operado de la vista

Existe otro supuesto relativamente frecuente y que provoca cierta confusión, el del conductor que se ha operado la vista con cirugía refractiva y ya no necesita corrección visual, pero cuyo carnet todavía refleja el código 01. Aunque hayamos corregido una afección visual pasando por el quirófano, si en el carnet seguirá apareciendo el código 01. Nos pueden seguir multando con 200 euros si un agente comprueba el carnet. Esto significa que debemos actualizar el carnet de conducir. La única solución es renovar el permiso aportando el informe oftalmológico de la intervención y someterse de nuevo al examen psicotécnico.

Entonces, ¿para qué sirven las gafas de repuesto?

Para algo más prosaico pero igualmente valioso: la prevención. Hace años sí que era obligatorio y aunque parezca sorprendente, dejó de serlo en el año 2003, cuando cambió el RGC. En la actualidad, no es necesario llevar gafas de repuesto ni lentillas en la guantera. Si te para la Guardia Civil, en ningún momento podrán pedirte que las lleves. Ahora bien, hay muchas cosas que no son obligatorias para la DGT, pero sí muy recomendables.

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Lo que la Guardia Civil advierte, en definitiva, no es que vayas a recibir una multa por no llevar el par de repuesto, sino que si las gafas que llevas se rompen o se pierden durante un viaje y luego se te ocurre seguir conduciendo sin ellas, entonces sí que te puede costar hasta 200 euros. El aviso mezcla prudencia con normativa. Y en esa mezcla, el conductor que no lo sabe suele ser el que paga.