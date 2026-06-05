El papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales durante su viaje a España

El Vaticano ha confirmado que León XIV se reunirá con víctimas de abusos, aunque no ha especificado día y lugar

La polémica del catalán y los abusos en la Iglesia amenazan con empañar la visita del Papa a Cataluña

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El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante su inminente viaje a España, sin especificar qué día será, según informó este viernes la oficina de prensa del Vaticano.

A escasos días de la visita del papa a Cataluña con el acto en la Sagrada Familia de Barcelona como centro de su viaje, ha habido protestas de víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia, que habían reclamado una reunión con León XIV.

Miguel Hurtado, víctima de abusos de la Iglesia, reclamó al papa León XIV que se reúna con ellas durante su visita a España y dan como plazo hasta el próximo viernes "para recibir una contestación del Vaticano" o anuncian "acciones" para el 8 de junio, coincidiendo con la reunión de León XIV con el presidente del Gobierno.

Las víctimas lo habían pedido

Para el portavoz de 'Reparación integral ya', sería "paradójico que el papa se reuniera con todo el mundo, líderes políticos, voluntarios del Ifema, vaya a las cárceles, al Congreso y no se reúna con las víctimas de pederastia clerical cuando se le ha pedido". "Yo creo que debería ser obligado en cada viaje hablar con víctimas del país".

"Si el papa pisa España sin tener con nosotros una reunión agendada sería una profunda falta de respeto que no vamos a consentir ni tolerar", ha asegurado Hurtado frente a la Nunciatura Apostólica, la embajada de la Santa Sede en España donde dormirá el papa durante su estancia en Madrid.

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Ante la falta de respuesta, las víctimas pondrán de manifiesto el próximo lunes, en el que el papa acude además al Congreso de los Diputados, su protesta por "aparcar la ley de imprescriptibilidad" que se tramita en el Parlamento para evitar que los delitos sexuales graves contra menores queden impunes: "Nos dijeron que la iban a aprobar antes de junio".