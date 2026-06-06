Durante los distintos actos previstos para este 6 de junio, el papa León XIV ha mantenido encuentros con las principales autoridades del Estado

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Este sábado, 6 de junio, el papa León XIV ha comenzado su visita por España. El pontífice ha sido recibido en el Palacio Real por los reyes Felipe y Letizia, sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y tamién por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Durante los distintos actos previstos, León XIV ha mantenido encuentros con las principales autoridades del Estado y ha trasladado varios mensajes centrados en la necesidad de reforzar la convivencia, la cooperación entre instituciones y la búsqueda de espacios frente a la creciente polarización que atraviesan gran parte de las democracias actuales.

Las imágenes distribuidas por la Casa Real reflejan la cordialidad del encuentro y la relevancia que el Vaticano ha querido dar a esta primera visita oficial del pontífice a España.

Sin embargo, como suele ocurrir a causa de las redes sociales, no ha sido el contenido de las conversaciones lo que ha terminado monopolizando parte de la conversación. Lo ha hecho un detalle mucho más inesperado.

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Los asientos de Felipe VI y Pedro Sánchez

Entre las fotografías compartidas tras la reunión, una en concreto ha comenzado a circular con fuerza en X. En ella aparecen el papa León XIV y la reina Letizia sentados en dos amplios sofás blancos situados en el centro de la estancia de la sala del Palacio Real. A ambos lados se encuentran Felipe VI y Pedro Sánchez, ocupando unas sillas considerablemente más pequeñas y bajas.

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La diferencia ha llamado inmediatamente la atención de los usuarios, especialmente por la altura de ambos dirigentes. Tanto el rey como el presidente del Gobierno superan el metro ochenta y la imagen transmite la sensación de que ambos aparecen más encogidos de lo habitual. Y este detalle ha acabado convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada.

"Lo siento, pero lo tenía que decir: ¡Qué horror de asientos para el rey y el jefe de Gobierno!", "Que alguien cambie esas sillas", "Hay taburetes de barra de bar más cómodos que esas sillas", "Qué asientos más ridículos", se observa entre los comentarios del tweet de Zarzuela.

Más allá de las bromas y las reacciones, el episodio demuestra una vez más cómo cualquier detalle puede adquirir un protagonismo inesperada en las redes sociales.

Los actos de la familia real con León XIV

El papa ha sido recibido formalmente en el Palacio Real en torno a las 12:00 horas, donde ha tenido lugar la ceremonia oficial de bienvenida y después un encuentro privado con los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Más tarde, León XIV ha pronunciado su primer discurso ante las autoridades del Estado.

Ahora, por la tarde, el pontífice visita el centro social CEDIA 24 Horas de Cáritas, dedicado a la atención de personas sin hogar, una parada especialmente significativa por el marcado carácter social que está definiendo su pontificado. La jornada concluirá con una multitudinaria vigilia de oración junto a jóvenes en la plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu.

Mañana domingo, los soberanos y sus hijas asistirán a la multitudinaria misa del Corpus Christi que el papa celebrará en la plaza de Cibeles, una de las citas más importantes de todo el viaje apostólico.