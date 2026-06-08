A José María Aznar no le ha dado tiempo a ver el discurso completo del papa León XIV

La visita del papa León XIV a España, en directo | el pontífice almuerza con obispos en Nunciatura y de nuevo es aclamado a su entrada

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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha abandonado este lunes el Congreso antes de que León XIV terminara su discurso en el hemiciclo, el primero de un Papa ante diputados y senadores, pues se ha tenido que ir porque tenía un vuelo programado.

De los cuatro expresidentes del Gobierno, los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero ya avisaron de que no iban a poder asistir al acto con el pontífice. En el caso de Zapatero, porque está centrado en preparar su declaración ante el juez que le imputa varios delitos en el 'caso Plus Ultra'.

Pero Aznar, al igual que Mariano Rajoy, sí que confirmó su asistencia, pero no le ha dado tiempo a escuchar el discurso completo del Papa ya que debía irse al aeropuerto. Según aseguran en su entorno, el presidente de la Fundación FAES ya sabía que iba a muy justo de tiempo pero, aún así, quería ir al Congreso aunque solo pudiera estar al principio del acto.

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León XIV ha criticado la "descalificación permanente del adversario" en el Congreso

El papa León XIV ha criticado este lunes ante el Congreso de los Diputados la "descalificación permanente del adversario" y ha abogado por "una justa delimitación del poder público". "Dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz", ha asegurado el pontífice.

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A su vez, ha invitado a los diputados a "desarmar el lenguaje" porque "la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación". Además, "sin confundir el plano jurídico con el moral", ha abogado por "una justa delimitación del poder público" y por "límites morales del poder".

"Ser libre no significa únicamente estar libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección; significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida", ha subrayado.

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El pontífice se ha saltado el protocolo y ha saludado a los fieles tras salir del Congreso

León XIV se ha saltado el protocolo tras finalizar su discurso en el Congreso de los Diputados. El pontífice, que ha podido hablar con el presidente del Gobierno, se ha acercado hasta la multitud en vez de subirse al BMW oficial del Vaticano después de ser informado de toda la gente que había concentrada en el paseo de San Jerónimo.

Con una gran sonrisa en la cara, el santo padre ha cruzado la calle y ha estado con los fieles. Muchos de los católicos no han podido contener la emoción al poder darle la mano. "¡Papa León, molas mogollón!" y "¡Viva el Papa!" con algunos de los cánticos que se han escuchado al acabar la Nunciatura. Otros han aprovechado para ironizar con el momento: "No tiene miedo, sale por la puerta principal, no como otros".