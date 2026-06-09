Celia Molina Barcelona, 09 JUN 2026 - 13:29h.

Tras marcharse de Madrid, el papa León XIV pasará dos días en Barcelona, antes de llegar a la última etapa de su viaje: Canarias

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Este martes, 9 de junio, el papa León XIV se ha marchado de Madrid, tras tres intensos días en los que ha cumplido rigurosamente son su agenda eclesiástica. Como buen madridista, Prevost se ha ido con una camiseta del Real Madrid personalizada bajo el brazo y ha llegado a Barcelona dispuesto a hablar en catalán (al menos, en parte), tal y como le pidió la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, cuando le estrechó la mano en su paso por el Congreso de los Diputados.

Si, en Madrid, el pontífice se alojó en la Nunciatura Apostólica en España, el sobrio edificio que funciona como la embajada de la Santa Sede en nuestro país, en Barcelona lo hará en el Palacio Episcopal, con vistas a la Catedral principal. Situado en pleno Barrio Gótico, este palacio es uno de los grandes tesoros arquitectónicos de Barcelona, construido sobre las antiguas murallas romanas que protegían la ciudad.

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Prevost dormirá en el Palacio Episcopal de Barcelona

En su interior, se conserva una galería con arcos románicos del siglo XII, ventanales góticos del siglo XIV, y una fachada exterior remodelada. Habitualmente, es la residencia del arzobispo de Barcelona, pero sus dependencias también suelen albergar a los papas que se encuentran de paso, como ya ocurrió en el caso de Juan Pablo II o Benedicto XVI. Y, aunque no se conoce el número de habitaciones que tiene, se sabe que cuenta con dependencias eclesiásticas y espacios patrimoniales, como su magnífica Sala del Trono.

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La primera cita que tiene Prevost en la ciudad condal será justo en la Catedral cercana al Palacio Episcopal, donde presidirá el rezo de la Hora Media junto al cardenal Joan Josep Omella, sacerdotes, seminaristas y representantes de la diócesis. Después, descansará en su alojamiento hasta que, en la tarde de este mismo martes, al igual que hizo en el Santiago Bernabéu, lidere una multitudinaria vigilia dedicada a los más jóvenes en el estadio Lluís Companys, que contará con las actuaciones de Álvaro Soler, Sergio Dalma, Beret o Siloé.

Como ya ha demostrado en Madrid, su preocupación por la dignidad humana y el bienestar social le llevará a encontrarse con los internos del Centro Penitenciario Brians 1, siendo el primer pontífice que visita una cárcel en España. Como no puede ser de otra manera, y coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, León VIX también dará misa en la Sagrada Familia e inaugurará la Torre de Jesucristo.

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El jueves 11, León XIV viajará hasta Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, alojándose también en el Palacio Episcopal de la primera isla. Con su paso por el archipiélago, el papa pretende conocer de primera mano el drama de esos migrantes a los que tanto defendió en su aplaudido discurso el Congreso de los Diputados.