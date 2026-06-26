Según las estadísticas, España no representa un área de ocurrencia de grandes terremotos

A lo largo del año se registran en la Península ibérica entre 1200 y 1400 terremotos

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Evitar el uso de ascensores o mantenerse lejos de ventanas y edificios dañados son algunas pautas que proporciona la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias para saber cómo proceder si se produce un terremoto a raíz de los ocurridos en Venezuela.

Ese organismo aporta en su web directrices sobre prevención y detalla, junto con información gráfica, medidas de autoprotección para que el ciudadano sepa qué hacer si el sismo le sorprende en el exterior, al volante o en una zona interior.

España no suele sufrir grandes terremotos

Los de Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y el estado de La Guaira, se han saldado con al menos 235 muertos y 4.300 heridos, según los últimos datos de las autoridades de Venezuela, mientras siguen las labores de búsqueda de supervivientes y se evalúan los daños materiales.

Si bien España no representa un área de ocurrencia de grandes terremotos, sí tiene una actividad sísmica relevante con sismos de magnitudes inferiores a 7,0, a excepción de los ocurridos en la falla de Azores-Gibraltar (terremotos de 1755 o 1969), capaces de generar daños muy graves, según señala Protección Civil.

A lo largo del año se registran en la Península ibérica entre 1200 y 1400 terremotos.

Prevención y autoprotección

Acerca de cómo prevenir y con relación a la estructura del edificio, el organismo recomienda "revisar, controlar y reforzar todas aquellas partes que se puedan desprender" así como dar aviso, lo antes posible, de los posibles daños estructurales en la vivienda.

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En cuanto al interior de las viviendas, insta a "revisar los anclajes a la pared" y "guardar siempre los productos tóxicos e inflamables en lugares adecuados".

Si el seísmo sorprende en el exterior, el ciudadano debe dirigirse hacia un área abierta, alejándose de edificios dañados.

En este punto, se debe tener en cuenta que después de un terremoto siguen réplicas más pequeñas que pueden causar más destrozos.

Algunas recomendaciones ante terremotos

Pide igualmente a los afectados que no se acerquen ni entren en inmuebles dañados al haber un "peligro mayor por caída de escombros, revestimientos, cristales, etcétera, en la vertical de las fachadas".

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En caso de que el seísmo sorprenda cuando uno está conduciendo, la recomendación apunta a permanecer dentro del vehículo y alejarse de puentes, postes eléctricos o zonas de posibles desprendimientos.

En un lugar interior, en cambio, se debe "buscar refugio debajo de dinteles de las puertas o de algún mueble sólido, como mesas o escritorios y cubrirse la cabeza con los brazos".

Además, el ciudadano afectado ha de mantenerse alejado de ventanas, cristales, vitrinas u objetos que puedan caerse y golpear a las personas que se encuentran en ese lugar.

No se debe utilizar el ascensor durante el seísmo, ni tampoco mientras duren los posteriores temblores o réplicas, ya que la persona podría quedar atrapada o podría desplomarse.

Siempre que se pueda, Protección Civil recomienda utilizar linternas o el móvil para alumbrar y evitar el uso de velas o cerillas que podrían provocar una explosión o incendio.

Tampoco se deben remover escombros tras producirse la tragedia y se debe comprobar si en el lugar afectado hay heridos a fin de prestarles ayuda a la mayor brevedad. No obstante, no se les debe mover a no ser que sea imprescindible.

En este tipo de tragedias es importante seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y no difundir bulos o rumores, recuerda el organismo, que pide a los afectados que se dirijan a un lugar aislado y protegido de posteriores derrumbamientos.