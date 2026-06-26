Se trata de una actuación que sigue la línea habitual de la emérita en anteriores emergencias internacionales

Última hora del doble terremoto en Venezuela

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La tragedia provocada por los devastadores terremotos que han sacudido Venezuela ha generado una inmediata ola de solidaridad internacional. Entre las primeras respuestas institucionales llegadas desde España destaca la protagonizada por la reina emérita Sofía, que ha vuelto a demostrar su firme compromiso con la ayuda humanitaria.

Su reacción no ha pasado desapercibida. La madre del rey Felipe ha decidido donar 20.000 euros y enviar material sanitario para atender a las víctimas de una de las mayores catástrofes naturales sufridas por el país en los últimos años.

El gesto de la reina Sofía

A través de la Fundación Reina Sofía, la emérita ha aprobado una ayuda económica extraordinaria destinada a reforzar la asistencia humanitaria sobre el terreno. La aportación se canalizará mediante Cruz Roja, una organización que ya trabaja en las zonas afectadas ofreciendo atención de emergencia, alimentos, agua potable, refugio y asistencia sanitaria a miles de personas que lo han perdido prácticamente todo.

Pero la ayuda económica no será la única contribución. La Fundación también ha confirmado que ya está organizando el envío de medicamentos y material imprescindible para responder a las necesidades más urgentes derivadas del desastre.

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Se trata de una actuación que sigue la línea habitual de la institución en anteriores emergencias internacionales, como los terremotos de Haití en 2010, el tifón Haiyan en Filipinas en 2013 o los terremotos de Turquía y Siria en 2023.

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La decisión, según ha explicado la propia fundación, responde al deseo expreso de la reina Sofía de actuar con rapidez ante una situación que continúa agravándose con el paso de las horas. La prioridad es colaborar en la respuesta inmediata mientras los equipos de rescate siguen buscando supervivientes entre los escombros y las autoridades intentan restablecer los servicios básicos en las zonas más devastadas.

El comunicado de Casa Real

La ayuda impulsada por la exmonarca ha llegado apenas unas horas después del comunicado difundido por la Casa del Rey, que quiso trasladar públicamente su solidaridad con el pueblo venezolano.

En ese mensaje institucional, la Casa Real expresó su apoyo a todos los afectados por la catástrofe, subrayando igualmente el compromiso de España con las labores de ayuda y cooperación internacional ante una tragedia de esta magnitud.

"Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país. Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre. Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas", se lee en la misiva.

Los terremotos

Los dos fuertes seísmos registrados en Venezuela han provocado una situación crítica en numerosas regiones del país. Edificios derrumbados, carreteras destruidas, hospitales dañados y miles de personas sin hogar forman parte del dramático escenario que afrontan los servicios de emergencia.

El balance de víctimas continúa actualizándose conforme avanzan las labores de rescate. Además de los centenares de fallecidos y miles de heridos, numerosos desaparecidos mantienen en vilo a familiares y equipos especializados que trabajan sin descanso entre los restos de viviendas, comercios e infraestructuras colapsadas.

La comunidad internacional ha comenzado a movilizar recursos para apoyar a Venezuela en esta emergencia, consciente de que la reconstrucción será larga y requerirá un importante esfuerzo de cooperación internacional durante los próximos meses.