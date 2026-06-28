Olga Morales tenía un vínculo especial con Canarias y Jon Sustacha quería regresar a Bilbao tras su jubilación

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Olga Morales tenía un vínculo especial con Canarias. Pese a que vivió toda su vida en Venezuela, era hija de emigrantes canarios y conservaba una relación estrecha con el Archipiélago, donde tenía una casa en La Gomera. Su hermana vive allí y, siempre que podía, volvía a la isla para pasar tiempo con ella, según informa 'El Día'.

Morales, de 57 años, es la segunda víctima canaria de la tragedia ocurrida en Venezuela. Su cuerpo ha sido encontrado entre los escombros del edificio Costa Brava, en Los Corales (La Guaira). La mujer estaba alojada temporalmente allí junto a su prima, Isabel 'Chavela' Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, que también ha muerto durante los terremotos.

Su marido movió "cielo y tierra" para encontrar a Olga

Los familiares de Olga Morales cuentan que ella había ido para quedarse unos días con ella. Pero, después de los seísmos, sus seres queridos comenzaron una búsqueda angustiosa encabezada por su marido, con quien llevaba 30 años casados. Él fue quien "movió cielo y tierra" para localizarla y confirmar su posterior fallecimiento.

Olga construyó su vida en Venezuela. Estaba casada, era madre de tres hijos y abuela de dos nietos. Sus hijos residen en Chile, donde emigraron por la difícil situación que hay en el país. Sus seres queridos la recuerdan como una persona "cercana y generosa", con una gran disposición por ayudar a los demás. Su cuñado, Hugo Simanca, la describe como alguien que convertía la ayuda en una forma de estar en el mundo. "Olga quien podía ayudar, ayudaba", señala.

Durante años, Olga colaboró en actividades vinculadas a personas mayores en La Guaira y participó en tareas de acompañamiento y recreación para los ancianos.

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Jon Sustacha, un hombre de 69 años que estaba a punto de jubilarse

El ingeniero bilbaíno Jon Sustacha, de 69 años, ha sido otra de las víctimas mortales que deja esta catástrofe natural que ha sacudido a Venezuela, según 'El diario Vasco'. El hombre se encontraba en el interior de su piso en Playa Grande cuando se registraron los terremotos. Su familia publicó carteles con la fotografía del bilbaíno desaparecido en redes sociales con la esperanza de encontrarlo. Pero en las últimas horas ha sido encontrado muerto entre los escombros del edificio.

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Jon Sustacha tiene un hijo y estaba a punto de jubilarse después de estar trabajando toda su vida en Venezuela, donde ha dirigido su propia empresa de aires acondicionados y servicios de refrigeración y calefacción. A sus 69 años, el hombre planeaba regresar a Bilbao para disfrutar de su nueva etapa.

El fallecido vivía junto a su mujer Roxana Meneses en uno de los pisos más altos del edificio Los Corsarios. Con los seísmos, la estructura colapsó y se vino abajo. Su esposa sobrevivió porque había salido del apartamento con sus dos perritos para visitar a un sobrino poco antes de que la tierra temblase.