Europa Press Redacción Euskadi 01 JUL 2026 - 17:41h.

La central de X en Dublín, Irlanda, solo atendió la reclamación de la usuaria premium tras recibir la denuncia de Facua

La IA está detrás del 82 % de las ciberestafas por correo electrónico en Cataluña

Compartir







X, la red social propiedad de Elon Musk, antes conocida como Twitter, ha devuelto su cuenta a una mujer de Bilbao a la que se la robaron modificando su nombre de usuario, correo y contraseña, según ha informado Facua Euskadi. En un comunicado, la organización de defensa de los consumidores ha explicado que la afectada perdió el control sobre un perfil por el que pagaba el servicio Premium y en el que tenía más de 18.000 seguidores.

En concreto, esta vecina de Bilbao recibió el pasado mes de mayo un correo electrónico de X con el siguiente mensaje: "tu dirección de correo electrónico ha sido cambiada. La dirección de correo electrónico de tu cuenta @lechuga_feroz se cambió a warrenthomas0022@gmail.com. Debido a este cambio te comunicamos que cualquier otro cambio en tu cuenta podría quedar restringido de forma temporal. Si no hiciste este cambio, revisa la seguridad de tu cuenta".

PUEDE INTERESARTE Una videollamada puede vaciarte la cuenta: las consecuencias de caer en la trampa de los ciberdelincuentes

Pinchó en un enlace malicioso

De manera inmediata, la usuaria intentó acceder a su perfil de X para comprobar qué estaba pasando, pero le resultó imposible y comprobó que alguien había accedido a su cuenta y había cambiado también la contraseña y su nombre de usuario, que habían sustituido por @ParodyEloniul.

Ello ocurrió después de que la afectada pinchase en un enlace que recibió por mensaje directo donde le invitaban a participar en una encuesta sobre un evento. Al proceder de un seguidor, confió en que era un sitio web "verificado y seguro", pero resultó "ser un gancho fraudulento para quedarse con su cuenta".

La afectada presentó una denuncia ante la Policía Nacional e intentó contactar con X por todos los medios posibles para denunciar lo ocurrido, pero lo único que recibía era acuses de recibo de sus mensajes, de manera que no le ofrecían "ninguna solución efectiva".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según ha relatado Facua, pasaban las semanas sin recuperar el acceso y, mientras tanto, los ciberdelincuentes estaban usando su perfil para enviar enlaces fraudulentos a sus seguidores "para que picasen en la misma trampa".

La vecina, como socia de Facua Euskadi desde 2023, contactó con la asociación para que le ayudasen a reclamar y a recuperar su cuenta. El equipo jurídico de la organización redactó un escrito donde exigía a la compañía de Elon Musk que restituyese a esta mujer el acceso y control de su cuenta, @lechuga_feroz. Junto a la reclamación se adjuntaron 22 recibos de haber pagado el servicio Premium de X, lo que acreditaba que era la titular de la misma.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En la misiva, la asociación acusaba a X de "no haber actuado con la diligencia exigible" en la protección de la cuenta de su socia, al permitir que se modificasen las credenciales de acceso sin garantizar mecanismos de verificación y seguridad "suficientemente eficaces para impedir accesos fraudulentos por parte de terceras personas".

El pasado 10 de junio, esta mujer envió la reclamación de Facua Euskadi por correo certificado a la sede operativa europea que X tiene en Dublín. Apenas una semana después de recibir la carta, X devolvió la cuenta a la afectada. "La carta certificada ha dado resultado. Después de casi dos meses, me han devuelto la cuenta. Agradezco mucho a FACUA las gestiones y la rapidez con la que ha logrado resolver el problema", ha destacado esta usuaria.