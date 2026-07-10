La madre, Naisa, que hace dos años alumbró otras dos crías, ha vuelto a parir en una zona elegida por ella

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El Parque de la Naturaleza de Cabárceno celebra el nacimiento de una nueva hembra de león africano, que vino al mundo hace dos semanas. El Gobierno de Cantabria, que gestiona el recinto a través de la empresa pública Cantur, ha informado este viernes de la llegada de la nueva cría.

La pequeña es hija de Max, el macho dominante del parque, y de Naisa, la leona que hace dos años ya dio a luz a dos cachorros. Al igual que ocurrió con su anterior camada, Naisa eligió una zona apartada del recinto para dar a luz y proteger a su cría, en lugar de utilizar los espacios de guarda habilitados por el parque.

Los responsables de Cabárceno consideran que este comportamiento demuestra el bienestar de los animales y las condiciones que ofrece el recinto para que desarrollen conductas propias de su especie.

"Que haya elegido parir en el exterior y buscar ella misma el lugar es un claro ejemplo de que nuestros leones manifiestan conductas naturales tal y como se pudiera observar en África", ha destacado el director del parque, Míchel Valdés.

Desde el nacimiento, el equipo veterinario y los cuidadores han realizado un seguimiento constante para comprobar que la madre atendía correctamente a la cría.

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La experiencia de Naisa facilita la adaptación de la cachorra

Según ha explicado Míchel Valdés, durante estas dos semanas se ha observado que Naisa ha trasladado a la pequeña por distintas zonas del recinto para mantenerla protegida, un comportamiento habitual entre las leonas en libertad.

"Hemos observado que Naisa ha desarrollado un comportamiento totalmente natural y ha estado trasladando al animal por diferentes zonas del recinto para protegerlo", ha señalado el director, quien ha confirmado que tanto la madre como la cría se encuentran "en perfecto estado".

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Además, la experiencia adquirida por la leona tras su anterior parto ha permitido que la incorporación de la nueva cachorra al grupo familiar se haya producido de forma tranquila. Los leones africanos viven en grupo, por lo que los visitantes de Cabárceno podrán observar el comportamiento natural de una madre con su cría dentro de la manada.

Este nacimiento se suma al de los cachorros Scar y Simba, nacidos en mayo de 2024, y refuerza el papel del parque en la conservación de una especie cuya población se ha reducido a la mitad en los últimos 25 años, hasta situarse entre 20.000 y 30.000 ejemplares en libertad.

Cabárceno alberga actualmente más de mil animales de 125 especies procedentes de distintos continentes y participa en más de 30 Programas Europeos de Conservación y Cría de Especies en Peligro de Extinción (EEP), reafirmando su compromiso con la protección de la biodiversidad.