Mary Jo Campbell fue empresaria, regentó una tienda de ropa infantil en San Diego y era una de las figuras más queridas de la familia Kardashian-Jenner

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La familia Kardashian-Jenner atraviesa uno de sus momentos más dolorosos. Mary Jo 'MJ' Campbell, madre de Kris Jenner y abuela de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie Jenner, ha fallecido a los 91 años, tal y como ha anunciado la propia Kris a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje que ha conmovido a sus millones de seguidores.

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"Hoy nos hemos despedido de mi preciosa mamá MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ha significado para mí ni el dolor que supone tener que decir adiós. Mi madre era el corazón de nuestra familia. Me enseñó todo lo que realmente importa… a amar a tu familia con toda tu alma, a ser amable, a estar ahí para las personas que quieres y a no dar nunca por sentado ni un solo momento que pasemos juntos. Nos enseñó que la familia lo es todo", narra la matriarca del clan en un 'post' de Instagram.

"Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, cada consejo sabio que compartiste y cada momento en el que nos quisiste tan plenamente. Echaré de menos nuestras charlas diarias, tu sonrisa, tu risa… Tenemos el corazón destrozado, pero nos reconforta saber que un amor como el tuyo nunca nos abandona del todo", continúa.

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Jenner concluye la misiva: "Si he hecho algo bien en este mundo, es porque me he pasado la vida intentando vivir de una forma que te hiciera sentir orgullosa. Cada recuerdo, cada momento, cada bendición, todo fue gracias a ti, y daré gracias a Dios para siempre, cada día, por haberte convertido en mi mamá. Mi corazón está roto en un millón de pedazos… gracias por darme la mejor infancia y, ¡oh, qué vida tan hermosa y bendita!… Te querré para siempre, mamá. Gracias por darnos todo".

Por el momento, la familia no ha revelado la causa de la muerte de MJ.

Kim Kardashian también ha querido despedirse públicamente de su abuela con un sentido homenaje. La empresaria ha recordado a MJ como su "mejor amiga", su compañera de confidencias y su "gemela para siempre". Además, ha agradecido todo lo que aprendió de ella, sobre todo la importancia de la familia y del trabajo duro.

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"Siempre creíste en mí, me apoyaste y fuiste mi refugio. Fuiste, sin duda, la matriarca de nuestra familia, y tu amor forma parte de todos nosotros. Sé que ahora estás en paz. Dale un abrazo de mi parte a papá Harry, a la tía Karen y a mi padre. Siempre formarás parte de mí, te quiero muchísimo y te echaré de menos por siempre jamás", sentencia el mensaje, que ha acompañado junto a un carrusel de imágenes.

Sobre la abuela del clan Kardashian

Aunque nunca buscó el protagonismo mediático, MJ se convirtió con el paso de los años en una de las figuras más queridas por los fans de 'Keeping Up with the Kardashians' y, después, de 'The Kardashians'. Su cercanía con sus nietos y su carácter elegante, discreto y cariñoso hicieron que sus apariciones en televisión fueran siempre muy celebradas.

Nacida en Arkansas en 1934, Mary Jo Campbell fue empresaria y regentó una tienda de ropa infantil en San Diego, negocio en el que incluso trabajó Kim Kardashian durante su juventud. Además, padeció un cáncer y siempre fue considerada por su familia como un ejemplo de fortaleza.

A lo largo de su vida estuvo casada en varias ocasiones y desempeñó un papel fundamental en la educación de Kris Jenner y en la construcción de los valores familiares que, años después, marcarían la identidad del mediático clan Kardashian-Jenner.