La Justicia italiana ratifica la custodia del hijo menor de Juana Rivas a favor de Francesco Arcuri

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El Tribunal Supremo de Casación de Italia ha desestimado el recurso presentado por Juana Rivas contra la resolución que concedía la custodia de su hijo menor a su expareja, Francesco Arcuri. La decisión confirma el fallo dictado por la Corte de Apelación de Cagliari y condena además a la granadina al pago de las costas procesales.

La sentencia, fechada este mes de julio, ratifica que la custodia del menor corresponde al padre y rechaza también un segundo recurso presentado por la representación legal de Rivas.

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La sentencia repasa una década de litigios entre la expareja

El alto tribunal italiano hace un recorrido por los conflictos judiciales mantenidos por la expareja en España e Italia durante la última década, recordando entre sus antecedentes la condena por lesiones impuesta a Francesco Arcuri en 2009.

Asimismo, el fallo respalda la petición de la Fiscalía General Adjunta, que había solicitado desestimar los recursos interpuestos por Juana Rivas para que el menor permaneciera con ella en España. La resolución recuerda que la Corte de Apelación de Cagliari ya confirmó en julio de 2025 la sentencia que atribuía la custodia al padre y ordenó la devolución inmediata del menor, quien permanecía con su madre en Maracena (Granada) tras una visita familiar durante las vacaciones de Navidad.

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El Tribunal considera "no probadas y de carácter instrumental" las acusaciones de violencia y malos tratos formuladas por Juana Rivas contra Arcuri y valora de forma negativa la actuación de la madre por su "reiterada intención" de apartar al menor de su padre.

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Además, sostiene que Francesco Arcuri garantiza el cuidado, la estabilidad y una adecuada integración social del niño, apoyándose en los informes elaborados por los servicios sociales y en las investigaciones impulsadas por la Fiscalía de Menores.

Condenada a pagar las costas procesales

La sentencia confirma definitivamente la custodia del menor a favor de Francesco Arcuri y condena a Juana Rivas al pago de más de 6.400 euros en concepto de costas procesales, además de otras cantidades derivadas del último recurso rechazado.

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La resolución se ha conocido pocos días antes de cumplirse un año del regreso del menor a Italia para ejecutar la sentencia de custodia. Tras conocerse el fallo, Juana Rivas ha remitido una carta a los medios en la que asegura que, desde que el menor regresó a Italia con su padre, no ha podido comunicarse con él ni tiene información sobre su estado de salud, una situación que afirma haber trasladado a las administraciones competentes.