Carlos Plá 02 JUL 2026 - 06:30h.

El niño ha sufrido crisis nerviosas tras los insultos y vejaciones de unos compañeros de instituto donde por el momento no le proporcionan ayuda especializada

La madre de Noa y Hugo, dos mellizos con parálisis cerebral, reclama al Ayuntamiento de Valencia más pasarelas en la arena para poder llevarlos a la playa

Compartir







ValenciaLa vida de Lucas transcurría como la de cualquier niño hasta que en 2021 le diagnosticaron Distrofia Muscular de Duchenne, una enfermedad genética rara y degenerativa que causa debilidad muscular progresiva y para la que no hay cura.

A los problemas de salud, este niño que ahora tiene 12 años ha tenido que enfrentarse a otro grave problema, el bullying. Todo comenzó al inicio de este curso, cuando empezó 1º de la ESO en un instituto público de Gandía (Valencia), donde vive con su familia. “Hace unos meses, al recogerle del instituto llegó a casa y explotó. Empezó a decir que no quería ir a estudiar, que le habían faltado el respeto, que le habían hecho bullying. Estaba sin control, de verdad, y tuvimos que llevarlo al hospital”, explica su madre, Silvana Rodríguez.

En esos meses, Lucas, el único niño con Distrofia Muscular de Duchenne de su zona, tuvo que soportar el acoso de algunos de sus compañeros. “Le patearon la silla, le llamaron discapacitado, le dijeron muchos insultos muy feos”, recuerda la madre. “El bullying siempre está presente, siempre. Siempre en todas las familias. Lamentablemente es un mal.”

En el hospital le recomendaron activar el protocolo contra el acoso, pero la prioridad de la madre era el estado emocional de su hijo. Tras el incidente, Lucas estuvo 15 días sin querer ir al instituto, sufriendo crisis nerviosas. “El bullying siempre está presente, siempre. Lamentablemente es un mal”, señala Silvana.

PUEDE INTERESARTE Encerrados en sus casas seis meses sin poder utilizar el ascensor en un edificio de Valencia

Ante esta situación, Lucas y su familia decidieron que terminara el curso en el mismo centro. "Yo lo dejaba en el instituto y me iba con el corazón en la boca", asegura su madre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para que no tenga que volver a enfrentarse al acoso, Silvana ha solicitado una educadora que acompañe a Lucas durante el horario lectivo, pero se lo han denegado. El centro dice que no puede asumir ese coste y la pensión que recibe el pequeño tampoco puede hacer frente a ese gasto. “Tenemos miedo de que vuelva a pasar”, añade.

La realidad es que a pesar de haber enviado una carta explicativa sobre la enfermedad de Lucas a cada profesor al inicio de curso, la respuesta del director del centro fue: “Nunca hemos tenido un caso así”. Por ello, el niño no cuenta con apoyo específico, solo con profesores de refuerzo general. Además, sufre la falta de adaptaciones básicas ya que usa silla de ruedas desde que empezó el instituto y se enfrenta con problemas frecuentes como las averías del ascensor, dificultades para ir al baño o tener que desplazarse por el centro con una mochila excesivamente pesada que le resulta complejo cargar en su silla.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Discapacidad y acoso escolar

Según datos de la UNESCO, los niños con discapacidad sufren entre 3 y 4 veces más acoso escolar que el resto mientras que el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) asegura que al menos el 80 % de alumnos con discapacidad ha sufrido bullying, cifra que incluso puede superar el 90 % en los centros ordinarios.

Debido a la gravedad de las consecuencias del bullying para los niños con Duchenne, la asociación Duchenne Parents Project España cuenta con la guía informativa sobre el acoso escolar dirigida a educadores. "Estos alumnos pueden necesitar una serie de adaptaciones concretas o incluso mostrar una sintomatología típica de la enfermedad. Van presentando progresivamente deficiencias musculares, tienen caídas frecuentes, no pueden correr o saltar al mismo nivel que cualquier otro escolar de su misma edad y suelen utilizar silla de ruedas para desplazarse. A esto se añade cualquier adaptación a nivel curricular que puedan necesitar. Esto les hace una población especialmente vulnerable a sufrir acoso escolar", comenta Esther Sabando, directora de Relaciones Institucionales y Defensa del Paciente en esta entidad.