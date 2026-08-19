Beatriz se quedó sola en un edificio desalojado por el terremoto en Granada

Los terremotos de Granada obligan a demoler dos casas en Gójar, epicentro del mayor seísmo del martes

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Los terremotos mantienen en vilo a los granadinos. Llevan días de tensión y sobresalto por lo que muchos prefieren dormir en la calle, al raso. A Beatriz, el miedo no se le va del cuerpo y confiesa que ahora "cualquier ruidito, cualquier movimiento te sobresaltas". Ella en su silla de ruedas se quedó sola dentro de un edificio que fue desalojado por el seísmo de 4,7 de este martes.

"Yo estoy con la silla, no me puedo mover, ha contado Beatriz, pero ella no es la única. Son miles los granadinos que sufren ansiedad y que se niegan a estar bajo techo, tras los terremotos, por miedo a que esa sensación de que todo se mueva sin control se repita.

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El gobierno pide serenidad e insiste en la importancia de seguir las recomendaciones. El Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha llamado a la calma e intentar, dentro de la comprensible incertidumbre, tener la máxima tranquilidad. "Estamos todos trabajando, colaborando y cooperando", ha reclamado.

También se pide a la población que permanezcan en sus casas: alejados de muebles, cuadros, ventanas y lámparas porque en la calle hay mucho más riesgo, por ejemplo que caigan cascotes o cornisas de edificios dañados.

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En Las Gabias 600 vecinos no pueden regresar a sus casas

Algunos no tienen tanta suerte y no pueden volver a sus hogares, porque han quedado dañados o inhabitables. Un Centro para discapacitados, ha tenido que ser desalojado y sus 77 residentes reubicados por los daños estructurales que ha sufrido el edificio.

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Lo mismo les ocurre a unos 600 vecinos de Las Gabias, al suroeste de Granada, donde al menos 100 viviendas, han sido desalojadas tras el terremoto del sábado. Según la evaluación de los técnicos, después de los últimos seísmos, las grietas, que ya presentaban, han empeorado,

Cada granadino hace como puede: muchos llevan días en casas de amigos y familiares; otros se han trasladado al teatro municipal, o a un albergue, hasta que refuercen sus viviendas, a la espera de ser apuntaladas.

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Naya, es una de las afectadas: "Hasta que no nos avisen no nos podemos salir de aquí, los técnicos lo están mirando y si está todo bien pues sería para esta tarde", la vuelta a casa, nos cuenta.

María va más lejos en sus temores y se plantea irse de la provincia por aire o por tierra, pero con tres mascotas no lo tiene fácil. Ella reclama:" que nos informen, por favor porque la falta de información es lo peor, asegura. "Yo soy una persona muy resolutiva que coge siempre el toro por los cuernos, pero en esta situación no sabes qué hacer".