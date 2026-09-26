Toda regleta tiene un límite de potencia especificado en su carcasa, y ese límite no admite excepciones

¿Te están robando la luz de casa? Un electricista muestra cómo saber si somos víctimas de esta estafa

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Existe una avería doméstica silenciosa a la que la mayoría de los hogares españoles le da abrigo desde hace años sin ser conscientes. No dispara ningún automático, no aparece marcada en la factura de la luz, no interrumpe el suministro. Duerme, literalmente, detrás del mueble del salón o bajo el escritorio de trabajo, en el interior de una regleta cualquiera donde conviven múltiples aparatos electrónicos. En apariencia, todo funciona. En realidad, esa regleta puede llevar meses trabajando en un régimen de sobrecarga continua imperceptible que erosiona sus contactos internos, endurece sus juntas, oscurece su plástico y, en el peor de los desenlaces, termina en el catálogo de causas eléctricas del informe anual de incendios de turno.

El cálculo que casi nadie hace

La primera regla que los electricistas repiten con paciencia es tan simple como poco divulgada: toda regleta tiene un límite de potencia especificado en su carcasa, y ese límite no admite excepciones. La cifra habitual en las regletas domésticas de consumo general oscila entre los dos mil quinientos y los tres mil vatios en modelos de calidad. Sumar las potencias declaradas de todos los aparatos conectados es un ejercicio elemental que evita, sin más, siniestros posteriores. La suma no debe superar en ningún momento la capacidad nominal de la regleta, y conviene dejar un margen razonable para picos de arranque, especialmente en los aparatos con motor o resistencia térmica.

Los signos externos de una regleta ya al límite

Cuando la aritmética se pasa por alto o cuando los aparatos conectados suman potencias variables a lo largo del día, la regleta empieza a enviar señales que un ojo entrenado sabe leer con anticipación. Los profesionales del ramo jerarquizan los indicios en dos grandes bloques.

El símbolo más temprano y más útil es el calor excesivo tras poco tiempo de uso. Una regleta que, a los diez o quince minutos de encender los aparatos que aloja, se percibe tibia al tacto sobre la carcasa está disipando internamente más potencia de la que debería. Ese calor no viene solo. Va acompañado, muy a menudo, de un pequeño zumbido apenas audible cuando la casa está en silencio, propio del arco eléctrico intermitente que empieza a formarse en un contacto interno mal ajustado.

tras poco tiempo de uso. Una regleta que, a los diez o quince minutos de encender los aparatos que aloja, se percibe tibia al tacto sobre la carcasa está disipando internamente más potencia de la que debería. Ese calor no viene solo. Va acompañado, muy a menudo, de un pequeño zumbido apenas audible cuando la casa está en silencio, propio del arco eléctrico intermitente que empieza a formarse en un contacto interno mal ajustado. Grietas o deformaciones en la carcasa, decoloración amarillenta o marrón en el plástico alrededor de un enchufe, tapas sueltas, tomas donde la clavija ya no queda firmemente sujeta y se cae por su propio peso, o pequeñas manchas oscuras en los bordes de una toma que delatan un episodio de calentamiento anterior. Cualquiera de estas señales exige la desconexión inmediata de la regleta y su sustitución por otra que cumpla la norma técnica UNE-EN 60884-1, referencia europea vigente para regletas y tomas múltiples de uso doméstico.

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Los avisos indirectos del cuadro eléctrico

Existe una tercera familia de indicios que se manifiesta fuera de la regleta pero apuntan directamente a ella. Cuando el interruptor magnetotérmico del circuito al que está conectada la regleta salta con frecuencia sin motivo evidente, o cuando las luces del salón o de la cocina se atenúan brevemente cada vez que arranca un electrodoméstico enchufado a la regleta, el propio sistema eléctrico está señalando el desequilibrio. En cifras equivalentes, las bombillas parpadeantes o atenuadas son la traducción visual de una caída puntual de tensión que el circuito no puede compensar. Ignorarlas es dejar avanzar sin corregir un problema que casi siempre termina en el mismo lugar: el interior recalentado de la regleta.

La regleta con protección y sus límites

Muchas regletas modernas incorporan un pequeño botón rojo iluminado que actúa como protector integrado contra sobrecargas. Cuando la corriente que atraviesa la regleta supera su límite nominal, ese botón salta y corta el suministro a todos los enchufes conectados. Es una protección útil, especialmente en los picos súbitos, pero conviene entender su alcance real.

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Esa protección desconecta los aparatos si detecta una sobrecarga, pero no protege el circuito de la pared si la suma de todas las regletas y aparatos conectados a ese circuito supera su capacidad. La protección principal, insisten desde el sector, sigue estando en el cuadro eléctrico, y esa protección no discrimina entre una y varias regletas conectadas al mismo circuito.

Cómo evitar el susto

Lo primero que se debe hacer es verificar la potencia declarada en la etiqueta de la regleta y calcular, aunque sea de forma aproximada, la suma de los vatios de todos los aparatos que se pretenden conectar. Lo segundo es tocar la carcasa de la regleta al cabo de una hora de uso normal cada dos o tres semanas para comprobar que su temperatura es similar a la de la habitación. Lo tercero es dedicar un minuto a inspeccionar la carcasa, los bordes de los enchufes y el enchufe de pared en busca de decoloración o deformación.

Ninguna de estas comprobaciones exige más de cinco minutos al mes. Y ninguna llegará jamás a tiempo si el usuario espera a que la regleta hable con signos más ruidosos. En seguridad eléctrica doméstica, aprender a leer los avisos suaves es siempre más barato que reparar los avisos definitivos.