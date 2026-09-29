El reino de Tooro de Uganda sigue el ejemplo de Letizia: nombra rey a un presentador tras renunciar un portero de fútbol
El reino de Tooro acaba con su Juego de Tronos más sorprendente.
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El reino de Tooro, uno de los cuatro reinos tradicionales reconocidos constitucionalmente aunque sin poder ejecutivo en Uganda, tiene nuevo rey. Y todo es peculiar en este nombramiento. Lo primero, el anterior rey. Era Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV que se convirtió en el rey más joven del mundo al ser coronado con solo 3 años. A los 34 ha fallecido sin descendencia -la familia dijo que sí tenía un hijo biológico-, provocando un juego de tronos muy peculiar.
El primer candidato a sustituirle era su sobrino George Desmond Kamurasi, portero de fútbol en el SE Dons, un club de las afueras de Londres. El hecho de que estuviera casado con una inglesa no gustaba a sus súbditos por lo que decidió renunciar y seguir con su vida hasta ahora.
Finalmente el elegido ha sido Edward Rukidi Kijanangomal, presentador de televisión y editor de la televisión pública Corporación de Radiodifusión de Uganda (UBC). Linaje sí que tenía. El nuevo rey es nieto del rey George David Rukidi Kamurasi III, que gobernó Tooro entre 1929 y 1965. También es hijo del fallecido príncipe Christopher Paul Kijanangoma, hermano del rey Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III, monarca entre 1965 y 1995.
El primer ministro del reino de Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, difundió una declaración oficial felicitando al nuevo monarca y dando así por concluida la encrucijada política del reino.
“Su Majestad, el Rey Edward Rukidi Nyabongo I: Felicitaciones por su coronación como rey de Tooro. Hoy comienza un nuevo capítulo para nuestro reino. Ruego a Dios que otorgue a Su Majestad sabiduría, fortaleza, humildad y buena salud para guiar a su pueblo con justicia, compasión y valentía. Que la sabiduría guíe siempre sus decisiones y que su reinado traiga unidad, paz, progreso y prosperidad al pueblo de Tooro. Que Dios bendiga a Su Majestad, a su familia y al Reino de Tooro”.
La monarca española también era presentadora en la cadena pública, aunque pasó primero a ser princesa de Asturias tras casarse con el entonces príncipe Felipe.