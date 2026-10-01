Javier Ambrossi y Javier Calvo se encuentran en plena promoción tras el exitoso estreno de 'La bola negra', que llegó a los cines el pasado 25 de septiembre

Los Javis se sinceran sobre el papel que tuvo 'La bola negra' en su ruptura: "Necesitábamos enfrentar que ya no estábamos enamorados"

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La separación sentimental de Javier Calvo y Javier Ambrossi no ha significado el final de la relación que ambos han construido durante años. Aunque decidieron poner fin a su vida como pareja, Los Javis continúan trabajando juntos y mantienen un estrecho vínculo personal que, como ellos mismos han explicado, ha obligado a ambos a encontrar nuevas formas de organizar su día a día.

Una de ellas tiene incluso nombre propio: Pacharán, el perro que llegó a sus vidas justo después de su ruptura y en pleno rodaje de 'La bola negra', film que se estrenó en los cines el pasado 25 de septiembre y está siendo todo un éxito.

En una conversación con Marc Giró, Calvo ha contado cómo apareció el animal mientras ambos se encontraban rodando. "Estaba abandonado, y una de las chicas de arte lo lo cogió y lo adoptó, pero no podía hacerse cargo de él. Y entonces yo, en cuanto lo vi, me enamoré de él".

El momento coincidió además con una etapa delicada para el director y actor, que ya se había separado de Ambrossi pese a que ambos continuaban trabajando juntos. "Como estaba con la separación y demás pues lo cogí, lo cuidé y así nos hacemos compañía mutuamente", ha añadido.

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Sin embargo, Ambrossi también se enamoró del perro y dejó claro que, pese a la separación, quería formar parte de su vida. "Por muy separados que estemos, yo también lo adopto", ha recordado.

La llegada de Pacharán fue especial por las circunstancias que rodeaban a Los Javis. Antes de su llegada, ambos tenían dos perritas, Susi y Mary. Ambrossi ha explicado que, coincidiendo con el momento en el que se marchó de casa tras la separación, murió Susi, que tenía 13 años y sufría un problema de corazón.

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Asimismo, han confesado que, cuando se separaron, fue Ambrossi quien abandonó su casa en común y decidió mudarse, quedándose Calvo en el que había sido el hogar de ambos. "Cuando nos separamos, yo me fui de casa y al poco tiempo Susi se murió", ha narrado Ambrossi al presentador.

Desde entonces, ambos comparten la responsabilidad de cuidar al nuevo miembro de la familia. Una situación que el propio Calvo ha definido como la de una "modern family", dejando claro cómo han tenido que adaptar su relación después de dejar de ser pareja.

La conversación también ha dejado al descubierto otros cambios derivados tras la separación. Entre ellos, la reorganización de determinadas rutinas que ambos tenían asumidas cuando vivían juntos y la "custodia" del entrenador personal.

Tal y como los directores de cine han explicado, el entrenador se ha quedado con Javi Calvo. El motivo tiene que ver con uno de los aspectos más conocidos de su rutina: sus dificultades para madrugar.

Ambrossi ha explicado que durante la relación era él quien terminaba levantándose antes para que ambos pudieran entrenar. "Yo ya me tenía que buscar a otro porque él no puede madrugar", ha aseverado. "No puedo madrugar. Decidme lo que queráis, pero no me hagáis madrugar", ha respondido Calvo.

Más allá de la anécdota, han manifestado cómo ambos han tenido que renegociar pequeñas parcelas de su vida cotidiana después de poner fin a su relación sentimental a finales de 2025.