Los folletos y la publicidad sexistas fueron exhibidos durante la feria de Vigo y también promocionados previamente en redes sociales

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La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar, que celebra esta semana en Vigo su XXVII edición, ha expulsado a la empresa italiana La Selvaggia por utilizar material promocional que la organización ha calificado de "sexista" y "denigrante" por usar imágenes de mujeres desnudas como reclamo publicitarios mezcladas con frases con connotaciones sexuales.

Imágenes de mujeres desnudas sobre los productos de La Selvaggia

Conxemar, uno de los principales encuentros mundiales del sector de los productos del mar congelados, informó a través de un comunicado que la empresa italiana había sido expulsada, quedando fuera del certamen, por lo que no seguirá participando en la feria. La organización condenó "rotundamente" el uso de la imagen de la mujer como "reclamo comercial sexista y vejatorio" y subrayó que este tipo de publicidad es incompatible con los principios de igualdad, dignidad y respeto que defiende el evento.

Según explicó Conxemar, tras tener conocimiento de los hechos contactó con el Ministerio de Pesca de Italia, responsable del espacio expositivo en el que participaba la firma. El departamento italiano aseguró que desconocía la acción promocional, se desvinculó de ella y expresó su rechazo frontal. Posteriormente, la organización comunicó al ministerio la expulsión de la empresa y ejecutó la medida de manera inmediata.

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La polémica surgió a raíz de unos folletos y materiales promocionales distribuidos por La Selvaggia, una empresa de la región italiana de Emilia-Romaña especializada en la comercialización de almejas y otros productos del Adriático. En ellos aparecían fotografías de mujeres desnudas o semidesnudas vinculadas visualmente a los productos de la compañía, junto con mensajes como "No todas las almejas son iguales". Según publicó Faro de Vigo, uno de los materiales consistía en un libreto titulado "Welcome to La Selvaggia" cuya portada mostraba a una mujer desnuda sobre el producto comercializado por la firma. En su interior se alternaban imágenes de modelos con fotografías de las distintas variedades de almejas que ofrece la empresa.

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Los folletos fueron exhibidos durante la feria y también promocionados previamente en redes sociales. Según informa el Diario de Pontevedra, la empresa había difundido días antes de la inauguración del certamen mensajes invitando a visitar su espacio en Vigo acompañados de imágenes de los mismos materiales publicitarios. Según Faro de Vigo, la compañía había anunciado además la preparación de un calendario para el próximo año con fotografías similares.

La Selvaggia formaba parte de la representación empresarial desplazada a Vigo bajo el espacio coordinado por el Ministerio de Pesca de Italia. Según explicó Faro de Vigo, la firma estaba integrada en la zona expositiva italiana instalada en la feria junto a decenas de empresas del país. Desde su expositor promocionaba distintas variedades de almejas procedentes del Adriático.

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La expulsión ocurrió a primera hora de la jornada siguiente. Según informó La Voz de Galicia, Conxemar concedió un plazo hasta las 10.00 horas para que los responsables de la empresa retirasen el material y abandonasen el recinto ferial. Finalmente, fueron integrantes de la propia delegación italiana quienes procedieron al cierre del expositor y a cubrir los elementos identificativos de la marca.

La presencia de estos materiales provocó malestar entre algunos asistentes y generó reacciones en el ámbito político. Diario de Pontevedra recogió las críticas de la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, que calificó lo sucedido de "absolutamente intolerable" y respaldó la expulsión de la empresa. El mismo medio informó también de la reacción del secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, que denunció el uso de la imagen de las mujeres como reclamo comercial y reclamó la retirada inmediata de los folletos.