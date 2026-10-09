Redacción Cataluña 09 OCT 2026 - 14:12h.

Mercedes explicó que seguirá adelante con la reclamación emprendida por su hija para exigir responsabilidades por los daños psicológicos derivados de su trabajo en Meta

La familia de una exmoderadora de Facebook reclamará una indemnización a Meta por su suicidio

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BarcelonaMercedes, la madre de una exmoderadora de contenidos de Meta que se suicidó el pasado fin de semana tras graves problemas de salud mental derivados presuntamente de su trabajo como visionadora de vídeos extremadamente violentos de usuarios de Facebook, ha confirmado que quiere “seguir esta denuncia en memoria de mi hija”.

Estrés postraumático

En una entrevista concedida al programa ‘La Brúixola’ de Onda Cero Cataluña, Mercedes explicó que seguirá adelante con la reclamación emprendida por su hija para exigir responsabilidades por los daños psicológicos derivados de su trabajo.

Fue la propia víctima la que inició esta batalla judicial junto a otros trabajadores afectados por problemas de salud mental vinculados a la moderación de contenidos en Barcelona. Además, la familia reclamará una indemnización a Meta y a su subcontratada Telus al considerar que el suicidio estuvo relacionado con el estrés postraumático que la joven sufría tras años de exposición a material de extrema violencia.

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La madre sostuvo que, tras aquel episodio, la respuesta de la empresa se limitó a ofrecerle una compensación económica para abandonar su puesto. “La llamaron y le hicieron firmar un papel para dejar el trabajo. Le propusieron un dinero para que abandonara la empresa y ella firmó. Esa fue toda la ayuda que tuvo”, declaró.

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Mercedes aseguró en Onda Cero que la exposición constante a este tipo de imágenes deja una profunda huella psicológica. “Estoy segura de que esos trabajos te meten algo en la cabeza, algo malo que se instala dentro de ti aunque no estés pensando en ello conscientemente cada día. Y eso no ayuda a la salud mental”, afirmó. También recordó que su hija trataba de proteger a su familia de la dureza de lo que veía en su jornada laboral. “Siempre me decía: ‘No te preocupes, mamá. No es nada malo lo que veo’. Me lo decía para que yo no estuviera preocupada”.

La familia trabaja junto al bufete que representa a cientos de exmoderadores de contenidos para impulsar acciones en la jurisdicción laboral y estudiar también posibles iniciativas por la vía penal. Según explicó Mercedes a Onda Cero, su hija ya había intentado suicidarse en 2023, cuando trabajaba para Telus, empresa contratada por Meta para las tareas de moderación de contenidos.

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Indemnización de entre 200.000 y 500.000

El abogado de la familia, Roberto Castro, confirmó que se estudian las acciones legales derivadas del suicidio de la exmoderadora. La intención es reclamar una indemnización de entre 200.000 y 500.000 euros a Meta y Telus por su presunta “responsabilidad directa” en la muerte de la trabajadora, sin descartar tampoco la vía penal.

La fallecida formaba parte de un grupo de más de 700 exmoderadores que demandaron a Meta y a CCC Barcelona Digital Services, propiedad de Telus International, para reclamar compensaciones por los daños psicológicos y morales sufridos durante el desempeño de sus funciones. Estos trabajadores revisaban y filtraban contenidos de Facebook e Instagram relacionados con violencia extrema, asesinatos, abusos o suicidios.

Según explicó Castro a EFE, la joven había mantenido contacto con el despacho mediante correos electrónicos en los que relataba los problemas de salud mental que atribuía a su trabajo. De acuerdo con el letrado, comenzó a sufrir síntomas de estrés postraumático en 2023 debido al visionado continuado de contenido especialmente violento, una situación que acabó provocando una baja médica. Posteriormente pactó su salida de la empresa a cambio de una indemnización de 2.000 euros.