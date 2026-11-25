Manuel Pimentel Almería, 25 NOV 2026 - 12:32h.

El condenado se subió al ascensor con la víctima y se acercó para intentar besarla mientras le tocaba el muslo frotando sus genitales contra la mujer

Los magistrados consideran suficiente la declaración de la víctima para mantener la condena y la víctima renunció a la indemnización

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Un hombre ha sido condenado a pagar una multa de 3.240 euros por un delito de abuso sexual por intentar besar a una mujer a la que le hizo tocamientos en el ascensor de un bloque de pisos de Roquetas de Mar, en Almería. Así lo ha determinado la Audiencia Provincial de Almería, que ha desestimado un recurso de la defensa y confirmado la condena, manteniendo la multa impuesta por un juzgado de 18 meses a razón de seis euros diarios

Según los hechos probados, el hombre se encontró con la mujer en el portal del bloque alrededor de las 12:00 del mediodía del 18 de agosto de 2020. Los dos mantuvieron una conversación antes de que ella se dispusiera a coger el ascensor. Él entró con ella, se acercó para intentar besarla y le tocó el muslo.

También, según el fallo recogido por el diario de Almería, frotó sus genitales contra el cuerpo de la mujer mientras le insistía en que le diera besos. Por estos hechos, la sentencia de primera instancia, dictada el 23 de enero de 2026, le impuso también el pago de las costas. La mujer renunció a la indemnización que pudiera corresponderle.

El acusado negó entrar al ascensor

El acusado recurrió la condena alegando que el juzgado había dado por bueno el relato de la denunciante sin pruebas suficientes y había vulnerado su presunción de inocencia.

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Admitió que se encontró con ella en la entrada del portal y que le abrió la puerta del bloque con su llave, pero negó haber llegado a montarse con ella en el ascensor. Además, su esposa declaró que lo había tenido a la vista desde la terraza mientras sacaba a la perra y que después lo había oído entrar en casa. Sin embargo, la Audiencia respalda la valoración que hizo el juez de ambas declaraciones.

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La sentencia también recoge lo ocurrido aquella tarde. Después de que la mujer le contara lo sucedido, su pareja fue a casa del acusado para hablar con él y ambos acabaron enfrentándose. Hubo un segundo encuentro en el que estuvieron los cuatro. El acusado reconoció esas dos conversaciones y la Sala tuvo en cuenta que las declaraciones coincidían en cómo se produjeron.

Relato coherente

En la resolución los magistrados señalan que la mujer mantuvo la misma versión en lo esencial desde la denuncia hasta el juicio. Su relato fue coherente tanto al describir lo ocurrido en el ascensor como al contar lo que pasó antes y después. La Audiencia considera que los detalles que fue añadiendo en sus declaraciones no alteran esa versión y tampoco aprecia motivos para que faltara a la verdad.

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La defensa cuestionó además que el juzgado citara el artículo del Código Penal sobre agresión sexual y acabara condenando por abuso sexual. La Sala explica que el juez aludió a ese artículo para descartar la primera calificación, que con la ley vigente en 2020 exigía violencia o intimidación.

De esta manera el tribunal confirma la condena por abuso sexual conforme a la regulación aplicable cuando ocurrieron los hechos, declarando de oficio las costas del recurso