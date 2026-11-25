Rihanna ha posado desnuda sujetando en brazos a su hija Rocki Iris para la nueva campaña de Dior

Rihanna presenta a su tercera hija: el nombre de la niña tiene un significado especial para la cantante

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Han pasado 3954 días desde que lanzase su último disco. Aquel 28 de enero de 2016, el mundo de la música recibía tras cuatro años de espera el octavo disco de Rihanna. Tras su estreno, Robyn Rihanna Fenty lanzaba tres vieoclips, asistía a varias entregas de Premios para promocionar su álbum llamado 'Anti' y se embarcaba en una gira mundial con la que recorría decenas de países de Europa, Asia, África y América. Tras acabar con sus compromisos musicales, Rihanna optaba por echarse a un lado del mundo de la canción y probaba suerte para desgracia de sus fans en el ámbito empresarial.

Colecciones con la empresa de lujo LVMH, el lanzamiento de sus líneas de maquillaje y de lencería o las portadas en las revistas de moda parece que son algunos de los motivos que han alejado a Rihanna del estudio de grabación y han provocado esta sequía musical entre sus fans. Sin embargo, lo que verdaderamente parece el motivo real de este retiro como cantante ha sido su faceta como madre. Desde 2023, Rihanna ha tenido nada más y nada menos que tres hijos. Tres pequeños que ha dado a luz en estos tres años y con los que se ha dedicado por completo.

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La campaña junto a su hija para Dior

Ella misma lo ha confesado a multitud de entrevistas y, también, lo ha mostrado siempre que ha podido a través de sus redes sociales, de sus apariciones en alfombras rojas o de sus portadas en revistas de moda como 'Vogue' o 'Elle'. Esta dedicación y amor por sus tres hijos ha sido palpable en la última campaña que ha protagonizado para la firma Dior.

Fue en enero de 2025 cuando Rihanna volvía a conseguir otro hito en su carrera al convertirse en la primera mujer negra en protagonizar una campaña para la firma francesa de Dior. Desde entonces, la excantante tiene en vigor un contrato multimillonario con la firma en la que se ha convertido en el rostro de la famosa colonia J'Adore.

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Además de ser la imagen del perfume, Rihanna también ha participado junto a Dior como imagen en desfiles de alta costura o llevando y promocionando los looks de la marca. Su nueva faceta junto a la firma incluyen la nueva campaña que ha protagonizado en la que publicita el famoso bolso 'Lady Dior', famoso por su vinculación con la princesa Diana de Gales.

Para esta sesión de fotos, Rihanna ha decidido contar con una presencia muy especial, la de su hija pequeña Rocki Irish Mayers. La intérprete ha incluido a su la pequeña de poco más de un año en esta sesión de fotos, una de las más especiales para la de Barbados. La campaña se caracteriza por el minimalismo de la sesión de fotos. Tan solo un fondo con un color neutro, una chaqueta de cuero y la pequeña Rocki Irish Mayers.

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En la sesión, Rihanna sostiene a la pequeña mientras mira al foco con su característica e intensa mirada. Unas fotografías que han sido tomadas por Sam Rock y dirigidas por Jonathan Anderson. Junto a esta sesión, Rihanna también ha querido añadir otra versión a la campaña.

En esta nueva edición, Rihanna opta por despojarse de cualquier atuendo y ha querido ser ella y su hija las únicas protagonistas de la campaña. Por eso, la cantante posa desnuda mientras sujeta a su hija entre los brazos.

Otras sesiones publicitarias con sus hijos

Esta no es ni la primera, ni la última vez que Rihanna ha querido presumir de sus hijos con fines publicitarios. La última aparición de los tres pequeños, RZA, Riot Rose y Rocki Irish Mayers, ha sido en otra campaña para la marca de lencería de su madre. Para la colección navideña que ha sacado en los últimos días, Rihanna también ha querido contar con la aparición estelar de sus tres pequeños.

Otra sesión de fotos en los que la artista de 38 años muestra a sus seguidores y al público lo bien que lo pasa mientras promociona junto a los tres menores la colección navideña de pijamas que ha lanzado bajo la marca Savage Fenty.

Sin embargo, sus seguidores, sus fans más fieles y el público habitual siguen demandando nueva música y piden a la cantante que vuelva al estudio de grabación para sacar su esperadísimo, reclamado y famoso álbum al que ella misma y al que los medios de comunicación se dirigen como 'R9'.