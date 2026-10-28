Conmoción y dolor en el mundo político, social y empresarial por el accidente de Urda

Los principales representantes de los partidos políticos y empresas del país han expresado sus condolencias

Feijóo pide saber qué medidas se tomaron tras el accidente de Adamuz y exige "una investigación gubernamental inmediata y otra judicial"

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Las principales instituciones del país han expresado su consternación por el accidente entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en Urda, Toledo, este miércoles y que ha dejado al menos 77 fallecidos, a la vez que han trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y su apoyo a los afectados.

El rey Felipe VI, ha declarado desde Bétera, Valencia, que lamenta el "terrible accidente" ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y ha expresado su pésame y su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en el lugar del accidente, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "toda España está de luto" y ha subrayado que "vamos a llegar hasta el final; si ha habido negligencias se sabrá". El Presidente de Castilla-La Mancha ha expresado "mucho dolor y profundo pesar".

Los principales partidos políticos envían sus condolencias

"La serenidad no es silencio, pero este es el momento del respeto a los muertos, a los heridos y a sus familiares", ha subrayado en una comparecencia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien posteriormente también ha pedido una investigación gubernamental inmediata sobre el accidente.

El Partido Popular ha cancelado toda su agenda de precampaña, al igual que han hecho el resto de partidos políticos, con excepción de Vox.

Por otra parte, los presidentes autonómicos se han sumado a los mensajes de condolencia. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha reclamado al Gobierno de España una "inmediata revisión" de todas las vías férreas en Andalucía, y muy especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid, en la que ha dicho que "han perdido la vida al menos 114 personas en dos accidentes en tan solo nueve meses".

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Moreno ha lamentado "otra pesadilla", en referencia al accidente de Adamuz, Códoba, de enero pasado, mientras que el lehendakari, Imanol Pradales, ha manifestado su "profunda tristeza y preocupación" y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha ofrecido la colaboración de su comunidad para atender a los afectados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba en redes sociales la suspensión del Consejo de Gobierno para centrar la actividad del Ejecutivo autonómico en atender a las personas afectadas.

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La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha trasladado asimismo su apoyo a las familias y allegados de los fallecidos.

Apoyo del mundo empresarial y sindical

Adif y Adif Alta Velocidad han expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas y han deseado una pronta recuperación a los heridos. Las empresas de los trenes afectados en el accidente también han hecho una comunicación pública sobre lo sucedido. El presidente de Iryo ha indicado que la compañía está poniendo "todos los medios que tienen" para "ayudar a los familiares de los heridos" y ha subrayado que esa es la "prioridad" de la empresa. Renfe ha habilitado este miércoles un plan alternativo con trenes de cercanías y enlaces en autobús para facilitar el transporte de viajeros con billete entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano.

También las compañías ferroviarias francesas SNCF y Ouigo han manifestado su apoyo, mientras que el sindicato de maquinistas Semaf ha asegurado estar "consternado" por el accidente.

Las aerolíneas Iberia y Air Europa también ha trasladado condolencias a familiares y allegados de las víctimas y han dispuesto vuelos adicionales a Málaga y Sevilla.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado su pesar y ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos y su apoyo a los afectados. También ha informado, de que la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, viajaba en uno de los trenes accidentados.

Pro otra parte, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha publicado en redes sociales un mensaje en el que se ha declarado "muy triste" por el accidente y ha trasladado su pésame a las familias de las víctimas y al resto de afectados. También el consejero delegado de Endesa, Gianni Armani, ha expresado sus condolencias.

Los sindicatos han manifestado su pesar por el siniestro. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha trasladado su condolencia a los allegados de las víctimas y a los compañeros que trabajaban en los trenes, mientras que UGT se ha puesto a disposición de los afectados y sus familias.

CGT ha difundido un mensaje en el que expresa su apoyo a las víctimas y reclama que se priorice la seguridad, además de rechazar la búsqueda de culpables entre las plantillas. CSIF también ha expresado su consternación por el accidente ferroviario.

Solidaridad de obispos, poder judicial y el deporte

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, también ha trasladado su solidaridad a las familias. "Rezo por el eterno descanso de los fallecidos y por la recuperación de los heridos", ha señalado García Magán, también obispo auxiliar de Toledo, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado sus condolencias y se ha puesto en contacto con Castilla-La Mancha para conocer las necesidades del órgano judicial encargado de investigar el accidente.

Desde el mundo del deporte se ha trasladado el pesar por el accidente. "El FC Barcelona expresa su más sentido pésame por las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido entre Los Yébenes y Urda (Toledo)", han puesto en redes sociales. También el Real Madrid ha expresado su dolor y se ha guardado un "minuto de silencio en la Ciudad Real Madrid" en memoria de las personas fallecidas.

La Federación Española de Fútbol ha trasladado su conmoción y ha decidido suspender la jornada de la Copa de SM el Rey, así como guardar un minuto de silencio en todos los partidos de la próxima jornada de Primera y Segunda División en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo.

Mensajes de apoyo internacional

En el plano internacional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado también su pésame a las víctimas y sus familiares y ha asegurado que "Europa llora" con ellos.

"Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias, los primeros intervinientes y el pueblo de España en este sombrío día", ha dicho la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

"Nuestros pensamientos y nuestro corazón están con las familias afectadas", ha escrito la presidenta del BEI, Nadia Calviño.

"Terrible drama ferroviario en España. Nuestros pensamientos se dirigen a las víctimas, a sus familias y los numerosos heridos, así como al conjunto de los equipos movilizados en las operaciones de rescate", ha escrito el presidente de Francia, Emmanuel Macron en la red social X, al tiempo que ha dicho "al pueblo español le expreso la solidaridad de Francia".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también ha expresado su cercanía a España y al pueblo español "en estas horas tan difíciles" por el dramático accidente ferroviario.

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha comenzado su intervención semanal ante el parlamento con unas palabras de duelo sobre el accidente de tren en España.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, comunicó sus condolencias y su "profunda solidaridad" con las familias de las víctimas del accidente y ofreció la ayuda de Portugal para lo que fuera necesario.

El Gobierno alemán del canciller Friedrich Merz transmitió su profunda conmoción: "La noticia del grave accidente ferroviario en Toledo me conmociona profundamente. Estamos de duelo junto con nuestros amigos españoles y con todos los que han perdido a un ser querido", escribió en la red social X.

También numerosos países de América Latina han compartido sus condolencias y solidaridad con España.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad y respaldo al pueblo de España tras el accidente. También lo han hecho desde los Ejecutivos de Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela o Perú.

El secretario general de la ONU, António Guterres, igualmente expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente ferroviario, así como "al pueblo y al Gobierno de España"