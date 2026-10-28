Las fuerzas de seguridad protestan por la ruptura de las negociaciones para mejorar su jubilación, paralizadas por el adelanto electoral

Sus compañeros agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional han efectuado el desalojo durante esta madrugada

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Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil encerrados en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior han sido desalojados durante la madrugada del jueves por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional. Las fuerzas de seguridad exigen una jubilación digna y el reconocimiento como profesión de riesgo.

El encierro comenzó alrededor de las 18:00 horas de este miércoles, después de que los representantes laborales dieran por rotas las negociaciones con la Secretaría de Estado por la jubilación, confirmaron a EFE fuentes presentes en el lugar.

Las fuerzas de seguridad denuncian la falta de avances en materia de jubilación

Una vez en el exterior del edificio, el secretario general de Justicia Policial (JUPOL), Aarón Rivero, ha explicado ante los medios de comunicación que han abandonado de manera "pacífica" el edificio para "no poner en un compromiso a los compañeros de la UPR", ante la amenaza de ser expedientados por "un delito de desobediencia" y de "ocupación de un edificio público", así como para evitar escenas que "no beneficiarían" a sus reivindicaciones.

Rivero, además, ha calificado de "ignominia" que el Gobierno no se haya "atrevido a levantar a todos los ocupas que hay en la Puerta del Sol", y, sin embargo, haya desalojado a los agentes que luchan por ser "reconocidos como profesión de riesgo" y tener "las mismas condiciones de jubilación que los compañeros de la Policía Local y las policías autonómicas".

En cuanto a la negociación mantenida con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, Rivero ha señalado que se les ha comunicado que "no se podía seguir avanzando con la negociación de la mesa de trabajo", puesto que "se habían convocado elecciones".

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También ha indicado que la reunión ha tenido una duración de "escasamente media hora", tras la cual han pedido un receso, donde han tomado la decisión de encerrarse. Asimismo, ha culpado a Calvo de ser quien "ha roto la mesa de negociación" y de dar "la orden de desalojo".

Los sindicatos y asociaciones profesionales denuncian la falta de avances en materia de jubilación tras "casi un año de reuniones y promesas" y reclaman "compromisos concretos y soluciones", según se desprende del mensaje que han hecho circular estos sindicatos en redes sociales.

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Secundaron el encierro los sindicatos policiales JUPOL, SUP y UFP, así como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Jucil, la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), APP, Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC) y la Asociación de Cabos de la Guardia Civil.