Un familiar de un desaparecido en el accidente de Urda ha denunciado que "no hay forenses en España para acelerar este durísimo trance"

Última hora del accidente de trenes en Urda| Page no descarta que pasen de 70 los fallecidos

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UrdaEl Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real sigue trabajando en las autopsias de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda. En total, se ha recibido 69 cadáveres de personas fallecidas en el accidente ferroviario y, de ellos, los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 48 autopsias, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID).

A pesar del trabajo de estas últimas 48 horas, ya han surgido varias críticas que afectan directamente al trabajo y a los servicios realizados en el Anatómico Forense de Toledo.

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La denuncia de los desaparecidos del accidente de Urda

Según han denunciado varios familiares de los desaparecidos de esta catástrofe ferroviaria y ha recogido varios medios de comunicación como 'El Programa de Ana Rosa', los trabajos en el Anatómico de Toledo terminarían a las 23:00 horas debido al cierre del centro.

"Tengo a mi cuñado desaparecido. Estamos en Toledo tras más de 36h desde q ocurrió el accidente, y nos dicen que el anatómico forense se cierra a las 23h hasta mañana. Pero ¿qué broma es esta? ¿No hay forenses en España para acelerar este durísimo trance? Somos un chiste", denuncia a través de su perfil social el farmacéutico Raúl Ojeda.

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Un mensaje que ha generado una ola de apoyo en las redes sociales a los familiares de los desaparecidos en el accidente.

Las autopsias a los cuerpos sin vida

Además de la recepción de los 69 cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real, el CID confirma una persona fallecida que fue ingresada herida en el hospital de Ciudad Real, cuya autopsia se ha realizado en la sede del Instituto en esa ciudad. El balance provisional, añade el comunicado del CID, es en este momento de 69 fallecidos. Agrega que han sido notificadas a las familias 5 identificaciones que corresponden a 3 mujeres y 2 hombres.

"Hasta el momento todas las identificaciones de los fallecidos se han realizado mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil". Refiere también que las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recogido un total de 70 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario, y dos de esas personas han sido encontradas con vida.

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De ese número de denuncias, 38 se han registrado en Toledo, 23 en Madrid, 7 en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño. Las labores de autopsia e identificación de personas fallecidas prosiguen ininterrumpidamente desde el miércoles con el mayor rigor y celeridad posible, se indica en el comunicado del CID.

En dichas labores participan 12 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Toledo, 6 del de Ciudad Real, 2 del de Cáceres y 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En la realización de las autopsias intervienen también 3 técnicos de autopsia de Toledo, 2 de Albacete y 1 de Guadalajara, especifica la nota, que añade que seis técnicos del Instituto Nacional de Toxicología realizan las pruebas de ADN post mortem.

Así mismo, tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Toledo, otra de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y una más del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal, conforman un equipo de apoyo a las familias de las víctimas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) presta apoyo logístico a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real "proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense, concluye el CID.