Candela Hornero Madrid, 30 OCT 2026 - 11:57h.

Las conexiones en autobús, avión, Blablacar y tren con transbordos se presentan como las principales alternativas para viajar desde Madrid a Andalucía

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Tras el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre entre las localidades de Urda y Los Yébenes (Toledo), la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida. Renfe anunciaba la suspensión de la venta de billetes al menos hasta el 13 de diciembre.

Ante esta situación, las alternativas para viajar entre ambas comunidades han aumentado, al igual que los precios de algunas opciones. Los usuarios han expresado sus quejas en redes sociales por el encarecimiento de los desplazamientos y han criticado que algunas compañías y conductores puedan beneficiarse de una situación de emergencia.

Alternativas para la ruta Madrid-Sevilla

La conexión entre Madrid y Sevilla cuenta con varias alternativas por carretera, tren y avión. La línea de autobús entre ambas ciudades ha multiplicado por cinco el número de plazas, mientras que Iberia y Air Europa han reforzado sus conexiones aéreas. Por su parte, los viajes compartidos en coche a través de BlaBlaCar se han multiplicado por diez.

En tren, los trayectos requieren más tiempo y transbordos. Una de las opciones disponibles consiste en viajar en un tren de Media Distancia desde Madrid hasta Zafra (Badajoz) y continuar desde allí en autobús hasta Sevilla-Santa Justa. El recorrido completo tiene una duración aproximada de nueve horas.

Otra alternativa es coger un Media Distancia hasta Mérida, un trayecto de entre cuatro y cuatro horas y media, y enlazar allí con un tren regional hasta Sevilla. Este segundo recorrido puede durar entre tres horas y media y casi cinco horas, dependiendo del servicio.

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También hay viajes disponibles para la próxima semana por unos 30 euros. En estos casos, Renfe advierte de que "el tren circulará por una ruta alternativa, con salida de la estación Atocha Cercanías, y será necesario realizar un transbordo en Ciudad Real".

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Otra posibilidad es viajar en un tren de Media Distancia hasta Jaén, un trayecto de entre cuatro horas y media y cinco horas, y continuar desde allí hasta Sevilla en otro servicio de Media Distancia. Este segundo recorrido tiene una duración aproximada de cuatro horas.

El autobús es otra de las alternativas para llegar a la capital andaluza. La compañía Socibus, que opera la ruta entre Madrid y Sevilla, ha ampliado su oferta en Andalucía con 72 vehículos adicionales. El trayecto entre ambas ciudades dura algo más de seis horas y tiene un precio fijo de 36,85 euros, según los datos consultados en el momento de la publicación. La compañía ha explicado que su intención es mantener este refuerzo durante los próximos días, siempre que las condiciones lo permitan.

Los viajes compartidos en coche también han aumentado considerablemente. BlaBlaCar registró el miércoles un incremento de más del 150% en las altas de nuevos conductores. Sin embargo, algunos usuarios han criticado en redes sociales el encarecimiento de los trayectos entre Madrid y Sevilla, con precios que, según denuncian, llegan a duplicarse.

"Más de 50 € por una plaza de Sevilla a Madrid en BlaBlaCar. En plena tragedia ferroviaria. Los precios los ponen los conductores, pero BlaBlaCar permite publicarlos. ¿De verdad vamos a permitir que alguien haga negocio con la desesperación de miles de personas?", ha escrito Nahuel González en X (antes Twitter).

El avión es otra opción para viajar entre ambas ciudades. Las aerolíneas que operan la ruta Sevilla-Madrid también han reforzado sus servicios. Iberia ha aumentado un 20% su capacidad, lo que supone 180 asientos adicionales, y ha establecido límites en los precios de los billetes: un máximo de 99 euros para la tarifa Turista y de 149 euros para la Business. Por su parte, Air Europa ha habilitado cuatro vuelos adicionales, con trayectos de ida y vuelta, cuatro veces a la semana.

Alternativas para el resto de provincias andaluzas

Las alternativas para viajar desde Madrid al resto de provincias andaluzas son similares, con el autobús como una de las principales opciones para desplazarse por carretera. Los precios y la duración de los trayectos varían en función del destino y de la compañía que opera cada ruta.

En autobús, Socibus ofrece conexiones con Huelva por 41,60 euros, Cádiz por 43,20 euros y Córdoba por 30,45 euros. Para viajar a Málaga, Interbus opera la ruta con un precio de 19,13 euros y una duración de entre seis horas y media y siete horas.

En el caso de Granada, Alsa ofrece trayectos de entre cinco y cinco horas y media, con precios a partir de los 20 euros. Para Jaén, la compañía Samar opera la conexión con Madrid, con tarifas que rondan los 36 euros. Por su parte, quienes quieran desplazarse hasta Almería pueden recurrir a Alsa y BAM, con precios que oscilan entre los 30 y los 60 euros.

En cuanto al tren, Renfe ofrece servicios de Media Distancia directos entre Madrid y Jaén. Para viajar a otras provincias, como Huelva, Málaga, Córdoba y Almería, la compañía indica en su página web que es necesario realizar un transbordo en Ciudad Real.

El avión es otra alternativa para desplazarse hasta algunas de las capitales andaluzas. Para este fin de semana, los vuelos entre Madrid y Granada, Málaga y Almería presentan precios que rondan los 100 euros con compañías como Iberia y Air Europa.